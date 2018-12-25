"Росконтроль" рекомендовал лишь одну марку сёмги в России
"Росконтроль" после исследования разных производителей рекомендовал лишь одну марку сёмги в России. Остальные бренды были фальсификацией из-за использования заражённой рыбы и неверных указаний на упаковке.
"Росконтроль" провёл лабораторный анализ сёмги 6 разных марок, добавив в чёрный список все, кроме одной. Оценивали рыбу по 50 параметрам, измерив уровень консервантов, микробиологические показатели, тяжёлые металлы, проверив маркировку и ДНК. Помогали в исследовании сотрудники НЦБРП, специализирующиеся на водном промысле.
Как выяснилось, бренд "Новый океан" и производитель "Фиширель" вместо сёмги положили более дешёвую форель, в которой меньше кислот омега-3. Хотя рыба в продуктах не была опасна для здоровья, она отличается от сёмги даже вкусовыми качествами.
При этом 5 марок из 6 образцов были заражены бактериями листерии и кишечной палочкой. Такие микроорганизмы вызывают листериоз. Единственным рекомендованным производителем стало "Русское море", отвечающее всем требованиям качества.
Не совсем честны изготовители были и в тексте на упаковке, поскольку фактически сёмга содержала гораздо меньше белка. Консерванты использовал лишь один производитель из шести.
"Росконтроль" провёл лабораторный анализ сёмги 6 разных марок, добавив в чёрный список все, кроме одной. Оценивали рыбу по 50 параметрам, измерив уровень консервантов, микробиологические показатели, тяжёлые металлы, проверив маркировку и ДНК. Помогали в исследовании сотрудники НЦБРП, специализирующиеся на водном промысле.
Как выяснилось, бренд "Новый океан" и производитель "Фиширель" вместо сёмги положили более дешёвую форель, в которой меньше кислот омега-3. Хотя рыба в продуктах не была опасна для здоровья, она отличается от сёмги даже вкусовыми качествами.
При этом 5 марок из 6 образцов были заражены бактериями листерии и кишечной палочкой. Такие микроорганизмы вызывают листериоз. Единственным рекомендованным производителем стало "Русское море", отвечающее всем требованиям качества.
Не совсем честны изготовители были и в тексте на упаковке, поскольку фактически сёмга содержала гораздо меньше белка. Консерванты использовал лишь один производитель из шести.
Общество / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00