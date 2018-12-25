Эксперты назвали эффективные способы похудения
Эксперты рассказали об уникальных методах похудения, которые уже успели доказать свою эффективность. По их словам, процесс избавления от лишних килограммов может стать очень интересным, если использовать специальные трюки.
Результаты недавних исследований показали, что на худеющего человека оказывает положительное воздействие употребление пищи из посуды синего цвета. Такая тенденция связана с тем, что такой оттенок действует обманным путем на мозг, как итог - люди хотят есть меньше.
Также специалисты выяснили, что частоту сердечных сокращений ускоряет просмотр фильмов-ужасов. Прилив адреналина приводит к сжиганию 184 калорий. В списке подобных картин лидером является «Сияние».
Ученые, работающие на базе Университета Центральной Флориды, провели эксперимент, в ходе которого показали, что худеющие люди должны есть перед зеркалом. В результате им хочется сокращать размер порции, поскольку они критически относятся к себе.
Внимания достоин и способ обматывания вокруг талии сантиметровой ленты, как это привыкли делать во Франции. Кроме этого, если ужинать на углу стола, будет перекрыт доступ к ненужным блюдам.
Не станет лишним и применение китайских палочек в ходе употребления пищи. Они помогают есть ее медленнее и не дают переедать.
Результаты недавних исследований показали, что на худеющего человека оказывает положительное воздействие употребление пищи из посуды синего цвета. Такая тенденция связана с тем, что такой оттенок действует обманным путем на мозг, как итог - люди хотят есть меньше.
Также специалисты выяснили, что частоту сердечных сокращений ускоряет просмотр фильмов-ужасов. Прилив адреналина приводит к сжиганию 184 калорий. В списке подобных картин лидером является «Сияние».
Ученые, работающие на базе Университета Центральной Флориды, провели эксперимент, в ходе которого показали, что худеющие люди должны есть перед зеркалом. В результате им хочется сокращать размер порции, поскольку они критически относятся к себе.
Внимания достоин и способ обматывания вокруг талии сантиметровой ленты, как это привыкли делать во Франции. Кроме этого, если ужинать на углу стола, будет перекрыт доступ к ненужным блюдам.
Не станет лишним и применение китайских палочек в ходе употребления пищи. Они помогают есть ее медленнее и не дают переедать.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:52