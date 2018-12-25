Ученые выдвинули идею о существовании планет, похожих на глазное яблоко
Астрофизики предполагают, что во Вселенной существует необычный класс экзопланет, похожих на глазное яблоко. Такие планеты всегда повернуты одной стороной к звезде, поэтому затененная половина у них покрыта ледяной шапкой, а дневная остается сухой, из-за чего небесное тело становится похожим на глаз.
По словам ученых, самые распространенные экзопланеты во Вселенной относятся к классам раскаленных юпитеров, суперземель или мини-нептунов. Однако мир настолько разнообразен, что возможно существование объектов иных классов. Такие небесные тела, подобно Луне, всегда повернуты одной стороной к центральному телу, в данном случае к Земле.
Вращение самой Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца не синхронизировано, поэтому на планете существует смена суток. На тех же экзопланетах, где вращение синхронизировано, по словам сотрудника университета Бордо Шона Рэймонда, есть переходная область между ледяной шапкой и засушливой территорией. В таких регионах может существовать вода в жидком виде и гипотетическая органика.
По словам ученых, самые распространенные экзопланеты во Вселенной относятся к классам раскаленных юпитеров, суперземель или мини-нептунов. Однако мир настолько разнообразен, что возможно существование объектов иных классов. Такие небесные тела, подобно Луне, всегда повернуты одной стороной к центральному телу, в данном случае к Земле.
Вращение самой Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца не синхронизировано, поэтому на планете существует смена суток. На тех же экзопланетах, где вращение синхронизировано, по словам сотрудника университета Бордо Шона Рэймонда, есть переходная область между ледяной шапкой и засушливой территорией. В таких регионах может существовать вода в жидком виде и гипотетическая органика.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:32