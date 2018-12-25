АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Ученые выдвинули идею о существовании планет, похожих на глазное яблоко

Астрофизики предполагают, что во Вселенной существует необычный класс экзопланет, похожих на глазное яблоко. Такие планеты всегда повернуты одной стороной к звезде, поэтому затененная половина у них покрыта ледяной шапкой, а дневная остается сухой, из-за чего небесное тело становится похожим на глаз.
Ученые выдвинули идею о существовании планет, похожих на глазное яблоко

По словам ученых, самые распространенные экзопланеты во Вселенной относятся к классам раскаленных юпитеров, суперземель или мини-нептунов. Однако мир настолько разнообразен, что возможно существование объектов иных классов. Такие небесные тела, подобно Луне, всегда повернуты одной стороной к центральному телу, в данном случае к Земле.

Вращение самой Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца не синхронизировано, поэтому на планете существует смена суток. На тех же экзопланетах, где вращение синхронизировано, по словам сотрудника университета Бордо Шона Рэймонда, есть переходная область между ледяной шапкой и засушливой территорией. В таких регионах может существовать вода в жидком виде и гипотетическая органика.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как
Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах
Академический ансамбль Росгвардии презентовал
"Росконтроль" рекомендовал лишь одну марку сёмги
Эксперты назвали эффективные способы похудения
Милена Безбородова приняла внебрачного ребенка
Пользователи Сети обсуждают похудевшего Федера
Ученые выдвинули идею о существовании планет,
Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной
Загадочного гуманоида запечатлели в американском
Врачи предостерегают россиян от употребления
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон встречается с
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о
Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц
Ольга Бузова пришла на съемки телешоу «Бородина
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына
Сын Талькова стал фигурантом уголовного дела
Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать
Молодая супруга Венсана Касселя снялась в рекламе
Максим Виторган в Instagram теперь ставит лайки
Певица Ани Лорак показала наряженную елку на фото
Модель из Казахстана избили за "голое" платье на
Светлана Лобода отказалась комментировать
Нового мужа Марии Максаковой уличили в измене и
Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем
Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник
Роман Капаклы на «Острове любви» во время
Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска купила квартиру в
Главный российский нарколог рассказал об
Просмотреть все новости