Ученые выдвинули идею о существовании планет, похожих на глазное яблоко





По словам ученых, самые распространенные экзопланеты во Вселенной относятся к классам раскаленных юпитеров, суперземель или мини-нептунов. Однако мир настолько разнообразен, что возможно существование объектов иных классов. Такие небесные тела, подобно Луне, всегда повернуты одной стороной к центральному телу, в данном случае к Земле.Вращение самой Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца не синхронизировано, поэтому на планете существует смена суток. На тех же экзопланетах, где вращение синхронизировано, по словам сотрудника университета Бордо Шона Рэймонда, есть переходная область между ледяной шапкой и засушливой территорией. В таких регионах может существовать вода в жидком виде и гипотетическая органика.