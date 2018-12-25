Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным
Мать покойного фигуриста Дениса Тена считает убийство своего сына заказным. Такой информацией поделился адвокат потерпевшей стороны.
Дениса Тена не стало в июле нынешнего года в Алма-Ате. По данным сотрудников полиции, олимпийский призер получил тяжелое ножевое ранение в ходе драки с двумя неизвестными лицами, которые намеревались украсть боковые зеркала с его транспортного средства.
В процессе изучения уголовного делопроизводства адвокат заметил, что присутствуют существенные противоречия в доказательной базе. В связи с этим и юрист, и мать погибшего считают, что убийство спортсмена кто-то намеренно заказал.
Представители потерпевшей стороны обратились с просьбой о возврате производства в прокуратуру и инициирования дополнительных следственных мероприятий. Как считает адвокат, в ходе этих действий должны быть установлены возможные причастные лица.
Дениса Тена не стало в июле нынешнего года в Алма-Ате. По данным сотрудников полиции, олимпийский призер получил тяжелое ножевое ранение в ходе драки с двумя неизвестными лицами, которые намеревались украсть боковые зеркала с его транспортного средства.
В процессе изучения уголовного делопроизводства адвокат заметил, что присутствуют существенные противоречия в доказательной базе. В связи с этим и юрист, и мать погибшего считают, что убийство спортсмена кто-то намеренно заказал.
Представители потерпевшей стороны обратились с просьбой о возврате производства в прокуратуру и инициирования дополнительных следственных мероприятий. Как считает адвокат, в ходе этих действий должны быть установлены возможные причастные лица.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:49