Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным





Дениса Тена не стало в июле нынешнего года в Алма-Ате. По данным сотрудников полиции, олимпийский призер получил тяжелое ножевое ранение в ходе драки с двумя неизвестными лицами, которые намеревались украсть боковые зеркала с его транспортного средства.В процессе изучения уголовного делопроизводства адвокат заметил, что присутствуют существенные противоречия в доказательной базе. В связи с этим и юрист, и мать погибшего считают, что убийство спортсмена кто-то намеренно заказал.Представители потерпевшей стороны обратились с просьбой о возврате производства в прокуратуру и инициирования дополнительных следственных мероприятий. Как считает адвокат, в ходе этих действий должны быть установлены возможные причастные лица.