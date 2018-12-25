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Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным

Мать покойного фигуриста Дениса Тена считает убийство своего сына заказным. Такой информацией поделился адвокат потерпевшей стороны.
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным

Дениса Тена не стало в июле нынешнего года в Алма-Ате. По данным сотрудников полиции, олимпийский призер получил тяжелое ножевое ранение в ходе драки с двумя неизвестными лицами, которые намеревались украсть боковые зеркала с его транспортного средства.

В процессе изучения уголовного делопроизводства адвокат заметил, что присутствуют существенные противоречия в доказательной базе. В связи с этим и юрист, и мать погибшего считают, что убийство спортсмена кто-то намеренно заказал.

Представители потерпевшей стороны обратились с просьбой о возврате производства в прокуратуру и инициирования дополнительных следственных мероприятий. Как считает адвокат, в ходе этих действий должны быть установлены возможные причастные лица.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:49

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