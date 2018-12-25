Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой

Станислав Садальский является весьма активным пользователем социальных сетей. Несколько часов назад артист опубликовал в Instagram совместное фото с Эвелиной Бледанс. В комментарии к нему знаменитость написал большой пост, в котором рассказал смешную историю произошедшую с актрисой и Аллой Довлатовой. Также артист поведал о новом проекте под названием "Любовь заказывали?".Подписчики Станислава Садальского отреагировали моментально. Они начали писать: " Алла Довлатова, талантливая, добрая, обожаю её!", "Вперёд и только вперёд! Молодцы!", "Эвелина справится!!!!Успеха Вам!", "Эвелина супер !!! Прекрасная актриса!", "Шикарные люди. Шикарное фото!!!", "Эвелина умница и трудяга, попробуйте дуэт. Вы даже на фото оба огонь". Всего за несколько часов новый пост артиста собрал большое количество лайков.