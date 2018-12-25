Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой
На своей странице в Instagram Станислав Садальский опубликовал новый пост, в котором посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой. Данная публикация очень понравилась его подписчикам.
Станислав Садальский является весьма активным пользователем социальных сетей. Несколько часов назад артист опубликовал в Instagram совместное фото с Эвелиной Бледанс. В комментарии к нему знаменитость написал большой пост, в котором рассказал смешную историю произошедшую с актрисой и Аллой Довлатовой. Также артист поведал о новом проекте под названием "Любовь заказывали?".
Подписчики Станислава Садальского отреагировали моментально. Они начали писать: " Алла Довлатова, талантливая, добрая, обожаю её!", "Вперёд и только вперёд! Молодцы!", "Эвелина справится!!!!Успеха Вам!", "Эвелина супер !!! Прекрасная актриса!", "Шикарные люди. Шикарное фото!!!", "Эвелина умница и трудяга, попробуйте дуэт. Вы даже на фото оба огонь". Всего за несколько часов новый пост артиста собрал большое количество лайков.
Станислав Садальский является весьма активным пользователем социальных сетей. Несколько часов назад артист опубликовал в Instagram совместное фото с Эвелиной Бледанс. В комментарии к нему знаменитость написал большой пост, в котором рассказал смешную историю произошедшую с актрисой и Аллой Довлатовой. Также артист поведал о новом проекте под названием "Любовь заказывали?".
Подписчики Станислава Садальского отреагировали моментально. Они начали писать: " Алла Довлатова, талантливая, добрая, обожаю её!", "Вперёд и только вперёд! Молодцы!", "Эвелина справится!!!!Успеха Вам!", "Эвелина супер !!! Прекрасная актриса!", "Шикарные люди. Шикарное фото!!!", "Эвелина умница и трудяга, попробуйте дуэт. Вы даже на фото оба огонь". Всего за несколько часов новый пост артиста собрал большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16