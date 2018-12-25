АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой

На своей странице в Instagram Станислав Садальский опубликовал новый пост, в котором посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой. Данная публикация очень понравилась его подписчикам.

Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой

Станислав Садальский является весьма активным пользователем социальных сетей. Несколько часов назад артист опубликовал в Instagram совместное фото с Эвелиной Бледанс. В комментарии к нему знаменитость написал большой пост, в котором рассказал смешную историю произошедшую с актрисой и Аллой Довлатовой. Также артист поведал о новом проекте под названием "Любовь заказывали?".

Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной Бледанс и Аллой Довлатовой

Подписчики Станислава Садальского отреагировали моментально. Они начали писать: " Алла Довлатова, талантливая, добрая, обожаю её!", "Вперёд и только вперёд! Молодцы!", "Эвелина справится!!!!Успеха Вам!", "Эвелина супер !!! Прекрасная актриса!", "Шикарные люди. Шикарное фото!!!", "Эвелина умница и трудяга, попробуйте дуэт. Вы даже на фото оба огонь". Всего за несколько часов новый пост артиста собрал большое количество лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как
Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах
Академический ансамбль Росгвардии презентовал
"Росконтроль" рекомендовал лишь одну марку сёмги
Эксперты назвали эффективные способы похудения
Милена Безбородова приняла внебрачного ребенка
Пользователи Сети обсуждают похудевшего Федера
Ученые выдвинули идею о существовании планет,
Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной
Загадочного гуманоида запечатлели в американском
Врачи предостерегают россиян от употребления
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон встречается с
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о
Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц
Ольга Бузова пришла на съемки телешоу «Бородина
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына
Сын Талькова стал фигурантом уголовного дела
Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать
Молодая супруга Венсана Касселя снялась в рекламе
Максим Виторган в Instagram теперь ставит лайки
Певица Ани Лорак показала наряженную елку на фото
Модель из Казахстана избили за "голое" платье на
Светлана Лобода отказалась комментировать
Нового мужа Марии Максаковой уличили в измене и
Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем
Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник
Роман Капаклы на «Острове любви» во время
Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска купила квартиру в
Главный российский нарколог рассказал об
Просмотреть все новости