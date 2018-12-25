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Ольга Бузова пришла на съемки телешоу «Бородина против Бузовой» в мини-платье от Марии Погребняк

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова появилась на съемочной площадке телепроекта «Бородина против Бузовой» в наряде от своей близкой подруги.

Несколько часов назад 32-летняя телезнаменитость разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в довольно смелом платье. На Ольге было надето черное бархатное мини-платье с рельефной аппликацией и сапоги-чулки того же цвета, что и наряд.

Ольга Бузова пришла на съемки телешоу «Бородина против Бузовой» в мини-платье от Марии Погребняк

Бузова подчеркнула, что модельером ее короткого платья является ее близкая подруга и супруга известного российского футболиста – Мария Погребняк. Нужно сказать, что наряд ведущей «Дома-2» очень многим понравился, а за считанные часы снимок набрал чуть больше 314 тысяч лайков.

Один за другим поклонники Ольги принялись прямо-таки «закидывать» свою любимицу огромнейшим количеством приятный слов, в которых они подчеркивали, что Бузовой, очень идет платье, а от ее длинных и стройных ног невозможно оторвать взгляд.

«Ольга, не ожидала тебя увидеть в таком образе! Очень красивое платье! Тебе идет! А ноги какие..от них невозможно оторваться!» - продолжают писать в Сети.


Ольга Бузова пришла на съемки телешоу «Бородина против Бузовой» в мини-платье от Марии Погребняк

Впрочем, и в этот раз не обошлось без злопыхателей поющей телеведущей, которые в очередной раз обвинили Бузову в использовании фотошопа.

«Бузова! Научись сначала пользоваться правильно фоторедактором! Ну невозможно смотреть на вот Это спокойно!» - пишут недоброжелатели Ольги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:52

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