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Сын Талькова стал фигурантом уголовного дела из-за нарушения правил дорожного движения

Появились сведения о том, что в отношении сына покойного музыканта Игоря Талькова правоохранители возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции инкриминируют 37-летнему Игорю Талькову статью 264.1, которая говорит о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым к административному наказанию.
Сын Талькова стал фигурантом уголовного дела из-за нарушения правил дорожного движения

Известно, что сын Талькова находится под следствием, поскольку отказался от процедуры медицинского освидетельствования, когда его на дороге остановили представители столичной полиции. Предположительно музыкант мог сесть за руль, находясь под воздействием спиртных напитков.

В ходе проверки документов при себе у Талькова-младшего не было прав, которые бы доказывали, что он имеет право управлять транспортным средством. На два года его лишили удостоверения за совершение подобного противозаконного деяния. После этого он позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, такой поступок может привести к тому, что музыкант сядет в тюрьму на два года.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:48

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