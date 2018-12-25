Максим Виторган в Instagram теперь ставит лайки красоткам





Несколько часов назад известная певица Глюкоза разместила у себя на страничке в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в полураздетом виде. Поклонникам артистки очень понравилась ее публикация, поэтому они буквально забросали Наталью большим количеством приятных комментариев.Фанаты Ионовой отметили, что звезда очень красивая и имеет голливудскую внешность, а вот недоброжелатели певицы попытались пристыдить звезду, указав ей на то, что она ведет себя слишком вызывающе и смело, особенно если учесть тот факт, что у нее есть муж и дети.Впрочем, как выяснилось, подобное поведение Глюкозы не вызвало отвращения у «ценителя» семейных ценностей – супруга экс-ведущей «Дома-2» Максима Виторгана. Российский актер в прямом смысле этого слова «отметился» под полуголой фотографией Натальи, чем буквально «взорвал» социальные сети, ведь он впутал в скандал даже своего 2-летнего сына Платона.На данный момент сложно сказать, что же имел в виду Виторган, когда писал под новым снимком Ионовой, что его сын ее лайкает. Возможно, Максим таким способом хочет заявить, что он куда больше проводит времени с наследником, чем его супруга. Но пользователи Сети, которым комментарий супруга Собчак не показался смешным, буквально напали на актера.