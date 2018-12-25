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Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц после 11 лет брака

Футболист Юрий Жирков вместе со своей супругой Инной отправился в медовый месяц после 11 лет брака. Пара вырвалась на Мальдивы всего на три дня, однако смогла побыть вдвоем и насладиться океаном, солнцем и друг другом. Яркими фотографиями с островов семья поделилась в Instagram.
Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц после 11 лет брака

Всего же в отношениях Юрий и Инна Жирковы состоят 12 лет, свадьба состоялась через год после знакомства пары. В семье растут трое детей, но за долгие годы супруги не нашли возможности отправиться в медовый месяц.

По словам Инны Жирковой, ее супруг постоянно находится на тренировках и сборах. К тому же в отпуск семья всегда брала своих детей, поскольку не представляет жизни без них. Жена футболиста признается, что три дня, проведенные на Мальдивах, это очень мало, однако она счастлива, что удается побыть только вдвоем.

Инна Жиркова пожелала каждому в этой жизни встретить свою любовь, а тот, кто уже это сделал - сохранить отношения. По словам многодетной мамы, важнее этого чувства ничего нет.

Напомним, что в семье растут 10-летний Дмитрий, 8-летняя Милана и 3-летний Даниил.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:54

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