Телеведущий Андрей Малахов рассказал о "пополнении" в офисе перед Новым годом

Малахов попросил подписчиков не забывать заботиться о своем здоровье в новом году. Для этого ведущий предложил чаще вставать на специальный тренажер, чтобы сохранить собственную фигуру или же улучшать ее.На беговой дорожке журналист предстал в странном виде – шортах, рубашке и жилетке. По его словам, теперь в офисе каждый может заниматься на данном современном и ультрамодном тренажере. Для себя и сотрудников Малахов купил одну из самых легких беговых дорожек в мире, которая запускается после трех шагов. При плотном графике знаменитости, тренажер является для него самым настоящим спасением.В комментариях поклонники похвалили Андрея Малахова за то, что он старается вести активный образ жизни даже в офисе. Они пожелали ему успехов, интересных программ и проектов в новом году.