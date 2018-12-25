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Телеведущий Андрей Малахов рассказал о "пополнении" в офисе перед Новым годом

Телеведущий Андрей Малахов перед Новым годом сообщил о «пополнении» в своем офисе. Он решил порадовать себя и подчиненных новой беговой дорожкой. Соответствующий пост знаменитость обнародовал в Instagram.
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о "пополнении" в офисе перед Новым годом

Малахов попросил подписчиков не забывать заботиться о своем здоровье в новом году. Для этого ведущий предложил чаще вставать на специальный тренажер, чтобы сохранить собственную фигуру или же улучшать ее.

На беговой дорожке журналист предстал в странном виде – шортах, рубашке и жилетке. По его словам, теперь в офисе каждый может заниматься на данном современном и ультрамодном тренажере. Для себя и сотрудников Малахов купил одну из самых легких беговых дорожек в мире, которая запускается после трех шагов. При плотном графике знаменитости, тренажер является для него самым настоящим спасением.

В комментариях поклонники похвалили Андрея Малахова за то, что он старается вести активный образ жизни даже в офисе. Они пожелали ему успехов, интересных программ и проектов в новом году.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00

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