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Светлана Лобода отказалась комментировать творчество Ольги Бузовой

Известная российская и украинская певица Светлана Лобода категорически отказалась обсуждать новоиспеченную артистку Ольгу Бузову.

Не секрет, что последние два года телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова начала активно заниматься своей певческой карьерой. Телезнаменитость не единожды подчеркивала, что намерена покорить музыкальный Олимп.

Светлана Лобода отказалась комментировать творчество Ольги Бузовой

Впрочем, творчество Бузовой по-прежнему мало кто воспринимает. Многие недоброжелатели Ольги и ее коллеги продолжают негативно высказываться о ее вокальных способностях, указывая на то, что никакого таланта у ведущей «Дома-2» на самом деле нет.

Как бы то ни было, но больше всех возмущаются некоторые российские артисты, которые, вполне возможно, боятся, что Бузова сможет их затмить. На днях выяснилось, что в их число входит и бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА-Гра» Светлана Лобода, которая, по ее словам, старается не обращать внимания на Ольгу.

В недавней серии телешоу «GazLive», звездной гостей которого стала Светлана, рэп-исполнитель Баста задал ей довольно провокационный вопрос. Музыкант поинтересовался у Лободы, как она относится к творчеству Бузовой.

Светлана Лобода отказалась комментировать творчество Ольги Бузовой

Нужно сказать, что певица ответила довольно коротко. Светлана отметила, что лучше не комментировать вокальные данные Бузовой, а также указала на то, что Ольга недостойна того, чтобы ее обсуждали на подобных шоу.

Тем не менее, Лобода, чтобы не показаться поклонникам злой и завистливой заявила, что Бузова очень много работает над собой, чем заслуживает похвалы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:13

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