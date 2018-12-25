Светлана Лобода отказалась комментировать творчество Ольги Бузовой





Не секрет, что последние два года телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова начала активно заниматься своей певческой карьерой. Телезнаменитость не единожды подчеркивала, что намерена покорить музыкальный Олимп.Впрочем, творчество Бузовой по-прежнему мало кто воспринимает. Многие недоброжелатели Ольги и ее коллеги продолжают негативно высказываться о ее вокальных способностях, указывая на то, что никакого таланта у ведущей «Дома-2» на самом деле нет.Как бы то ни было, но больше всех возмущаются некоторые российские артисты, которые, вполне возможно, боятся, что Бузова сможет их затмить. На днях выяснилось, что в их число входит и бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА-Гра» Светлана Лобода, которая, по ее словам, старается не обращать внимания на Ольгу.В недавней серии телешоу «GazLive», звездной гостей которого стала Светлана, рэп-исполнитель Баста задал ей довольно провокационный вопрос. Музыкант поинтересовался у Лободы, как она относится к творчеству Бузовой.Нужно сказать, что певица ответила довольно коротко. Светлана отметила, что лучше не комментировать вокальные данные Бузовой, а также указала на то, что Ольга недостойна того, чтобы ее обсуждали на подобных шоу.Тем не менее, Лобода, чтобы не показаться поклонникам злой и завистливой заявила, что Бузова очень много работает над собой, чем заслуживает похвалы.