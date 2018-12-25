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Певица Ани Лорак показала наряженную елку на фото в Instagram

Известная российская и украинская певица, наставник шоу «Голос» Ани Лорак решила создать себе новогоднее настроение, украсив дома елку. В этом процессе артистке помогала ее дочь София. Соответствующее фото появилось в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
Певица Ани Лорак показала наряженную елку на фото в Instagram

На снимке Ани Лорак запечатлена вместе со своей дочерью Софией на фоне пушистой ели. И мать, и дочь для снимка надели нарядные платье. Также в гостиной у артистки стоит не только елка, но и светящийся олень. Поклонники отметили, что фотография является очень теплой и домашней.

В комментариях фолловеры подчеркнули, что у Ани Лорак в доме стоит настоящая елка, а не искусственные аналоги. Многие назвали певицу и ее дочь «принцессами». В целом за короткое время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков.

Судя по ленте певицы в Instagram, несмотря на плотный рабочий график, она старается проводить как можно больше времени со своей единственной дочерью. Нередко маленькая София появляется на съемках вместе с мамой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:28

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