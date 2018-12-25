Певица Ани Лорак показала наряженную елку на фото в Instagram

На снимке Ани Лорак запечатлена вместе со своей дочерью Софией на фоне пушистой ели. И мать, и дочь для снимка надели нарядные платье. Также в гостиной у артистки стоит не только елка, но и светящийся олень. Поклонники отметили, что фотография является очень теплой и домашней.В комментариях фолловеры подчеркнули, что у Ани Лорак в доме стоит настоящая елка, а не искусственные аналоги. Многие назвали певицу и ее дочь «принцессами». В целом за короткое время публикация знаменитости собрала огромное количество лайков.Судя по ленте певицы в Instagram, несмотря на плотный рабочий график, она старается проводить как можно больше времени со своей единственной дочерью. Нередко маленькая София появляется на съемках вместе с мамой.