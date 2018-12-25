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Модель из Казахстана избили за "голое" платье на модном показе

Модель из Казахстана избили за платье с голой грудью на модном показе. Манекенщица показала последствия побоев на новых снимках в Instagram.
Модель из Казахстана избили за "голое" платье на модном показе

Динагул Тасова из Казахстана столкнулась с жестокостью близкого человека, осудившего её за прелюдный выход на подиум в прозрачном платье с открытой грудью. Сразу после шоу он избил манекенщицу, оставив на её теле многочисленные гематомы. Однако модель не побоялась угроз, а устроила себе новую откровенную фотосессию, где открыто показывает последствия бытующих в Казахстане предрассудков.

В описании к фотографиям Тасова отметила, что другие знакомые и пользователи Сети обрушились на неё с критикой. Блогерше писали о низком уровне нравственности и осыпали оскорблениями, а Instagram даже заблокировал аккаунт за снимки в голом виде.

Тасова призналась, что не единожды выходила на подиум в прозрачных нарядах и нижнем белье, однако раньше такой бурной реакции в её сторону не было. После модного шоу некоторые женщины даже подходили к ней фотографироваться.

"Можно ли за такое ударить девушку? Нет. Посмотрите на снимки. На них результат "поддержки" моего "близкого" человека", - подытожила жертва нападения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:16

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