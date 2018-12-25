Роман Капаклы на «Острове любви» во время исполнения трюка сильно повредил колено





Не секрет, что Капаклы и Африкантову практически сразу же после финала конкурса отправили на «Остров любви». Саму парочку не расстроило такое положение вещей, ведь теперь они смогут встретить Новый 2019 год не в холодной столице, а на островах.Да и, по словам Романа и Марины, после напряженной борьбы за звание и московскую недвижимость им нужно было срочно улететь куда-то, чтобы отдохнуть и набраться сил. Только вот влюбленным, вероятней всего, придется вернуться в Москву.А все потому, что Капаклы очень серьезно повредил ногу, исполняя один из своих трюков. И хотя 20-летний участник «Дома-2» пытается убедить всех, что все у него хорошо и отказывается ехать в больницу, ситуация с ногой с каждым часов становится все хуже и хуже. И судя по всему, тут не обойтись без операции.Нашим журналистам уже удалось выяснить, как избранник Африкантовой получил эту травму. Оказывается, что Роман и Виктор Литвинов решили немного покрутить сальто. В результате Капаклы не рассчитал свои силы и возможности, и повредил ногу.К слову, пока неизвестно, когда Марина и Роман вернуться в Москву, но в социальных сетях уже начали ходить слухи о том, что Капаклы уже начал готовится к самым трагическим последствиям.