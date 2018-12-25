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Роман Капаклы на «Острове любви» во время исполнения трюка сильно повредил колено

Победитель проектного конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы на Сейшельских островах получил травму, которая может стать причиной того, что возлюбленному Марины придется срочно вернуться в Москву.

Не секрет, что Капаклы и Африкантову практически сразу же после финала конкурса отправили на «Остров любви». Саму парочку не расстроило такое положение вещей, ведь теперь они смогут встретить Новый 2019 год не в холодной столице, а на островах.

Роман Капаклы на «Острове любви» во время исполнения трюка сильно повредил колено

Да и, по словам Романа и Марины, после напряженной борьбы за звание и московскую недвижимость им нужно было срочно улететь куда-то, чтобы отдохнуть и набраться сил. Только вот влюбленным, вероятней всего, придется вернуться в Москву.

А все потому, что Капаклы очень серьезно повредил ногу, исполняя один из своих трюков. И хотя 20-летний участник «Дома-2» пытается убедить всех, что все у него хорошо и отказывается ехать в больницу, ситуация с ногой с каждым часов становится все хуже и хуже. И судя по всему, тут не обойтись без операции.

Роман Капаклы на «Острове любви» во время исполнения трюка сильно повредил колено

Нашим журналистам уже удалось выяснить, как избранник Африкантовой получил эту травму. Оказывается, что Роман и Виктор Литвинов решили немного покрутить сальто. В результате Капаклы не рассчитал свои силы и возможности, и повредил ногу.

К слову, пока неизвестно, когда Марина и Роман вернуться в Москву, но в социальных сетях уже начали ходить слухи о том, что Капаклы уже начал готовится к самым трагическим последствиям.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:48

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