Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем рождения и назвал его «неистовым»





Филипп Киркоров ежедневно делает публикации в социальных сетях. Подписчики короля российской эстрады следят за жизнью своего любимчика и при помощи Instagram. Несколько часов назад на странице Филиппа Киркорова появился новый пост, в котором он поздравил Диму Билана с днем рождения. На фото запечатлены оба исполнителя, а в комментарии знаменитость написал: "С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НЕИСТОВЫЙ". Также Филипп Киркоров пожелал своему коллеге по сцене продолжать петь и творить.Подписчики певца начали писать: "С днем рождения, Дима! Успехов, удачи, улыбок и счастья творчества и личного!", "С днюхой Диму Билана. Возраст не показатель. Радуй и дальше наши уши))", "Филлип и Дима заводят как машина, довольно страстные мужчины в сердцах огонь в глазах рубины и вырубают наповал приехал в гости карнавал. С Наступающим Вас". Всего за несколько часов пост исполнителя набрал более 15 тысяч лайков.