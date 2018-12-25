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Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем рождения и назвал его «неистовым»

На своей странице в Instagram Филипп Киркоров решил поздравить Диму Билана с днем рождения. При этом знаменитый исполнитель назвал своего коллегу по сцене «неистовым».

Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем рождения и назвал его «неистовым»

Филипп Киркоров ежедневно делает публикации в социальных сетях. Подписчики короля российской эстрады следят за жизнью своего любимчика и при помощи Instagram. Несколько часов назад на странице Филиппа Киркорова появился новый пост, в котором он поздравил Диму Билана с днем рождения. На фото запечатлены оба исполнителя, а в комментарии знаменитость написал: "С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НЕИСТОВЫЙ". Также Филипп Киркоров пожелал своему коллеге по сцене продолжать петь и творить.

Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем рождения и назвал его «неистовым»

Подписчики певца начали писать: "С днем рождения, Дима! Успехов, удачи, улыбок и счастья творчества и личного!", "С днюхой Диму Билана. Возраст не показатель. Радуй и дальше наши уши))", "Филлип и Дима заводят как машина, довольно страстные мужчины в сердцах огонь в глазах рубины и вырубают наповал приехал в гости карнавал. С Наступающим Вас". Всего за несколько часов пост исполнителя набрал более 15 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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