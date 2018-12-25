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Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
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Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Современное общество интересует сплетни богемы, футбол, гламур, музыка. Все эти потребности человек может удовлетворить в микроблоге Instagram. Звезды шоу-бизнеса прекрасно это знают, поэтому борются за каждого подписчика.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Криштиану Роналду
33-летний португальский футболист собрал вокруг себя 149 млн фолловеров. Разумеется, в аккаунте спортсмена много тематических постов, но иногда появляются и милые семейные снимки. Порой даже Роналду предстает перед фанатами в откровенном виде, в плавках или в душе.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Селена Гомес
На страницу 26-летней актрисы и певицы подписаны 144 млн человек. Яркой и разносторонней брюнетке есть, что предложить фанатам. Ее страница заполнена сексуальными снимками в мини-бикини. Гомес любит рассказывать о своих достижениях, а порой берется за рекламу.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Ариана Гранде
Жизнью певицы, также выпускающей под своим именем духи, интересуются 140 млн человек. Знаменитость не скрывает от поклонников ничего, радуя их рассказами о личной жизни, фотографиями, сделанными во время съемок клипов, а также презентационными роликами, сообщающими о скором выходе нового хита.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Дуэйн «Скала» Джонсон
Знаменитость со 126 млн фолловерами «слепил» себя на рестлерском ринге и может похвастаться огромным числом достижений. Потом Джонсон подался в кино, где ему тоже сопутствовала удача. Актер обожает общаться и фотографироваться с фанатами, охотящимися за ним на улице, в ресторанах, спортзале. На его странице много фотографий с «качалки», с едой, семьей.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу «Семейство Ким Кардашьян» завлекла в свой микроблог 123 млн человек. Надо сказать, такое внимание не удивительно, ведь пышногрудая красотка не стесняется обнажаться и демонстрировать роскошное тело на публику. Также на ее страничке можно найти рекламные и семейные посты.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Кайли Дженнер
Младшая сестра Ким Кардашьян регулярно радует своих 122 млн поклонников. Ее аккаунт полон снимков с известными личностями, с драгоценностями, дорогими дизайнерскими нарядами. Фото, демонстрирующие пышные формы Дженнер, помогают знаменитости быстрыми темпами набирать новых фолловеров.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Бейонсе
Певица, вошедшая в ТОП-100 самых влиятельных представителей музыкальной индустрии, распродает свои альбомы десятками миллионов копий и имеет 121 млн подписчиков Instagram. В ее аккаунте много сценических, порой довольно откровенных, фотографий. Семейные кадры встречаются крайне редко, поэтому бесценны для фолловеров.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Тейлор Свифт
Жизнью певицы интересуются 114 млн человек. Свифт входит в список самых высокооплачиваемых исполнительниц по версии журнала Forbes. На ее странице много фотографий, сделанными во время концертов. Разбавляют однообразную картину милые коты.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Неймар
На страницу футболиста подписаны 108 млн человек. Звезда ведет микроблог, чтобы стать ближе к фанатам и приобщить людей к спорту. В его постах преобладают тематические снимки, демонстрирующие яркие моменты различных игр и чемпионатов. Также встречаются фото с друзьями.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

Лионель Месси
Обладатель неимоверного числа спортивных достижений интересует 104 млн человек. Футболист давно добился популярности и не нуждается в дополнительном пиаре. Свой аккаунт Месси использует для публикации снимков, рассказывающих о его путешествиях, семье, друзьях.
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram

На данный момент Intagram остается передовым инструментом для повышения популярности и тесного общения с поклонниками.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Вчера, 23:47

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