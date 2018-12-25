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Звезда «Дома-2» Оксана Ряска купила квартиру в Санкт-Петербурге за 2,4 миллиона

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска обзавелась собственной недвижимостью.

Как стало известно, дела у экс-звезды проекта идут довольно хорошо. Невзирая на то, что Оксана до сих пор так и не встретила того «единственного», она решила кардинально поменять свой внешний вид, что, как видно, очень преобразило ее, как внешне, так и внутренне.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска купила квартиру в Санкт-Петербурге за 2,4 миллиона

Сейчас Ряска даже начала говорить о том, что подумывает навсегда переехать жить в Соединенные Штаты Америки, так как ей очень нравится эта страна. Оказывается, что Рождество и Новый 2019 год бывшая участница «Дома-2» будет проводить в Нью-Йорке, где у нее живет ее близкая подруга.

Впрочем, переживает Оксана и за будущую жизнь в России. Выяснилось, что блондинка несколько дней назад даже приобрела квартиру в своем родном городе Санкт-Петербург, и в этом ей помог ее папа.

Дело в том, что у Ряски был автомобиль Audi Q5, который ее отец решил продать, пока его дочь находилась на телепроекте. По словам Оксаны, она и сама давно задумывала о том, чтобы продать машину, но все-таки никак не могла решиться на этот шаг.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска купила квартиру в Санкт-Петербурге за 2,4 миллиона

К слову, отцу звезды «Дома-2» удалось найти очень хорошего покупателя, который приобрел авто за 2 миллиона 350 тысяч рублей. В свою очередь Оксане пришлось доложить всего 50 тысяч рублей, чтобы приобрести «однушку» площадью в 40 квадратов, расположенную в Красносельском районе, недалеко от аэропорта Пулкова.

По словам самой Ряски, своей покупкой она очень довольна и уже через год сможет заселиться в свое жилище.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

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