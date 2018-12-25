Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник Mercedes-AMG GLE 63S в гиперкар





Ателье Project Inferno из Варшавы поработало над мощностью GLE 63S, заменив заводской двигатель на сдвоенный турбированный V8 Affalterbach объёмом 4 литра. Тюнеры смогли добиться от модифицированной силовой установки мощности 806 л. с. при 1181 Нм крутящего момента. Для сравнения, оригинальный агрегат имел характеристики 577 л. с. при 760 Нм.Создателям гиперкара-внедорожника пришлось установить нестандартные турбированные нагнетатели и перенастроить блок управления мотором. Улучшениями может похвастаться и 7-ступенчатая коробка-автомат.За 3,25 сек Mercedes-AMG разгоняется до первой "сотни", за 7,8 сек - до 200 км/ч. Максимальный результат скорости, который показывает GLE 63S, равен 336 км/ч.Оригинальные диски Project Inferno заменили легкосплавными Vossen на 23 дюйма. Модуль Brabus служит для понижения подвески. Дизайн представленного Mercedes-AMG в целом вышел более агрессивным.