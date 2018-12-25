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Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник Mercedes-AMG GLE 63S в гиперкар

Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник GLE 63S от Mercedes-AMG в гиперкар с мощностью 806 л. с. По ходовым характеристикам модель стала сопоставима с Turbo от Porsche Cayenne и Urus от Lamborghini.
Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник Mercedes-AMG GLE 63S в гиперкар

Ателье Project Inferno из Варшавы поработало над мощностью GLE 63S, заменив заводской двигатель на сдвоенный турбированный V8 Affalterbach объёмом 4 литра. Тюнеры смогли добиться от модифицированной силовой установки мощности 806 л. с. при 1181 Нм крутящего момента. Для сравнения, оригинальный агрегат имел характеристики 577 л. с. при 760 Нм.

Создателям гиперкара-внедорожника пришлось установить нестандартные турбированные нагнетатели и перенастроить блок управления мотором. Улучшениями может похвастаться и 7-ступенчатая коробка-автомат.

За 3,25 сек Mercedes-AMG разгоняется до первой "сотни", за 7,8 сек - до 200 км/ч. Максимальный результат скорости, который показывает GLE 63S, равен 336 км/ч.

Оригинальные диски Project Inferno заменили легкосплавными Vossen на 23 дюйма. Модуль Brabus служит для понижения подвески. Дизайн представленного Mercedes-AMG в целом вышел более агрессивным.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:53

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