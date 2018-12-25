Главный российский нарколог рассказал об отсутствии гена алкоголизма





По словам медика, необходимо не заниматься бесплодными поисками мифического гена, а повышать возраст продажи алкоголя и табака. Евгений Брюн уверен, что следующим шагом Минздрава станет повышение возраста продажи сигарет до 21 года. Кроме того, он посоветовал вести себя более сознательно известным музыкантам и артистам, чьи привычки часто перенимают поклонники.Многие «факты про алкоголь» на самом деле являются обычными мифами, подчеркнул российский нарколог. Так, человек не впадет в кому, если перед рюмкой спиртного он употребит масло. И его организм не станет вырабатывать дополнительные ферменты, если он выпьет небольшое количество спиртного. Необходимо помнить, что алкогольные напитки — яд, влияющий на все системы организма.