АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Главный российский нарколог рассказал об отсутствии гена алкоголизма

Главный нарколог России и внештатный сотрудник Минздрава РФ Евгений Брюн развеял все мифы, связанные с существованием гена алкоголизма. Специалист отметил, что гена такого нет, но существуют «генетические факторы риска», которые могут свести на нет воспитание, окружение и уровень образования человека.

Главный российский нарколог рассказал об отсутствии гена алкоголизма


По словам медика, необходимо не заниматься бесплодными поисками мифического гена, а повышать возраст продажи алкоголя и табака. Евгений Брюн уверен, что следующим шагом Минздрава станет повышение возраста продажи сигарет до 21 года. Кроме того, он посоветовал вести себя более сознательно известным музыкантам и артистам, чьи привычки часто перенимают поклонники.

Многие «факты про алкоголь» на самом деле являются обычными мифами, подчеркнул российский нарколог. Так, человек не впадет в кому, если перед рюмкой спиртного он употребит масло. И его организм не станет вырабатывать дополнительные ферменты, если он выпьет небольшое количество спиртного. Необходимо помнить, что алкогольные напитки — яд, влияющий на все системы организма.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына
Сын Талькова стал фигурантом уголовного дела
Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать
Молодая супруга Венсана Касселя снялась в рекламе
Максим Виторган в Instagram теперь ставит лайки
Певица Ани Лорак показала наряженную елку на фото
Модель из Казахстана избили за "голое" платье на
Светлана Лобода отказалась комментировать
Нового мужа Марии Максаковой уличили в измене и
Филипп Киркоров поздравил Диму Билана с днем
Тюнеры Project Inferno превратили внедорожник
Роман Капаклы на «Острове любви» во время
Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска купила квартиру в
Главный российский нарколог рассказал об
«Кинопоиск» определил лучшие фильмы уходящего года
В Сети появилось фото матери Александры Черно,
Volkswagen представит новый электрический
Католики всего мира отмечают Рождество
Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула»
"Зачем это нужно": Андрей Мягков раскритиковал
Алена Водонаева составила ТОП гадких поступков
Ольга Рапунцель познакомила 5-месячную Василису с
"Союзмультфильм" представил новогоднюю серию
Бывший ухажер Ирины Пинчук Никита заявил, что его
Сестра Жанны Фриске собирается открыть бизнес на
Младшая сестра Марии Шукшиной рассказала о
Ученые предупредили о сокращении
Стала известна сумма гонорара Александра Серова
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, скрыв
Просмотреть все новости