Главный российский нарколог рассказал об отсутствии гена алкоголизма
Главный нарколог России и внештатный сотрудник Минздрава РФ Евгений Брюн развеял все мифы, связанные с существованием гена алкоголизма. Специалист отметил, что гена такого нет, но существуют «генетические факторы риска», которые могут свести на нет воспитание, окружение и уровень образования человека.
По словам медика, необходимо не заниматься бесплодными поисками мифического гена, а повышать возраст продажи алкоголя и табака. Евгений Брюн уверен, что следующим шагом Минздрава станет повышение возраста продажи сигарет до 21 года. Кроме того, он посоветовал вести себя более сознательно известным музыкантам и артистам, чьи привычки часто перенимают поклонники.
Многие «факты про алкоголь» на самом деле являются обычными мифами, подчеркнул российский нарколог. Так, человек не впадет в кому, если перед рюмкой спиртного он употребит масло. И его организм не станет вырабатывать дополнительные ферменты, если он выпьет небольшое количество спиртного. Необходимо помнить, что алкогольные напитки — яд, влияющий на все системы организма.
По словам медика, необходимо не заниматься бесплодными поисками мифического гена, а повышать возраст продажи алкоголя и табака. Евгений Брюн уверен, что следующим шагом Минздрава станет повышение возраста продажи сигарет до 21 года. Кроме того, он посоветовал вести себя более сознательно известным музыкантам и артистам, чьи привычки часто перенимают поклонники.
Многие «факты про алкоголь» на самом деле являются обычными мифами, подчеркнул российский нарколог. Так, человек не впадет в кому, если перед рюмкой спиртного он употребит масло. И его организм не станет вырабатывать дополнительные ферменты, если он выпьет небольшое количество спиртного. Необходимо помнить, что алкогольные напитки — яд, влияющий на все системы организма.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:29