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«Кинопоиск» определил лучшие фильмы уходящего года

Пользователи «Кинопоиска» в течение 12 месяцев выбирали лучший фильм уходящего года, а также лучших актёров и актрис. На сайте появился рейтинг лучших из них: учитывалась статистика просмотров и отзывы юзеров.
«Кинопоиск» определил лучшие фильмы уходящего года

Лучшей кинолентой 2018 года стала драма Мартина Макдона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» с результатом 8,3 балла из 10. Отметим, что фильм был удостоен сразу нескольких «Оскаров». В центре сюжета – мать, которая борется с бездействующей полицией из-за того, что те практически не заинтересованы в поиске убийцы её дочери. Среди отечественных работ пользователи выделили спортивную драму «Движение вверх», рассказывающую о победе советских баскетболистов в финале Олимпиады-1972 над практически непобедимой сборной США. Результат фильма Антона Мегердичева – 7,7 баллов.

Том Харди и Марго Робби были признаны лучшими иностранными актерами в этом году, а самыми популярными отечественными артистами стали Александр Петров и Любовь Аксенова. Редакторы интернет-сайта составили и свой рейтинг лидеров. У них лучшим фильмом стала работа Уэса Андерсона «Остров собак».



 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:16

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