Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула» беременную Евгению Феофилактову





Нужно сказать, что несмотря на то, что проектный конкурс «Человек года 2018» подошел к концу несколько недель назад, его не перестают обсуждать не только в социальных сетях, но и на телестройке.Дело в том, что некоторых телеведущих очень возмущает тот факт, что столичная недвижимость досталась не беременной Алене Савкиной (Рапунцель-младшей), а 20-летнему Роману Капаклы. Конечно же, что этому не стоит даже удивляться, ведь, к примеру, Ксения Бородина всегда прямо говорила, что болеет за будущую мамочку, которой придется воспитывать ребенка в одиночку, так как и у нее был такой горький опыт.И вот пока поклонники Романа Капаклы и некоторые участники «Дома-2» вовсю продолжают поздравлять возлюбленного Марины с победой, эксперты и ведущие реалити устроили на телешоу «Бородина против Бузовой» настоящий разбор полетов.Больше всего возмущалась как раз Бородина, которая не единожды подчеркивала, что является приверженцем семейный ценностей. Причем, в одно мгновение Ксения даже начала требовать у Романа отказаться от победы и отдать выигранную квартиру в Москве Алене.И вот на днях недоброжелатели Бородиной решили припомнить ей, как в свое время и она «кинула» беременную девушку, а если быть точнее Евгению Феофилактову. Тогда Ксения еще встречалась с Михаилом Терехиным, с которым и выиграла конкурс «Терем для двоих».