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Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула» беременную Евгению Феофилактову

Телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной напомнили ее некрасивый поступок, который она совершила несколько лет назад.

Нужно сказать, что несмотря на то, что проектный конкурс «Человек года 2018» подошел к концу несколько недель назад, его не перестают обсуждать не только в социальных сетях, но и на телестройке.

Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула» беременную Евгению Феофилактову

Дело в том, что некоторых телеведущих очень возмущает тот факт, что столичная недвижимость досталась не беременной Алене Савкиной (Рапунцель-младшей), а 20-летнему Роману Капаклы. Конечно же, что этому не стоит даже удивляться, ведь, к примеру, Ксения Бородина всегда прямо говорила, что болеет за будущую мамочку, которой придется воспитывать ребенка в одиночку, так как и у нее был такой горький опыт.

И вот пока поклонники Романа Капаклы и некоторые участники «Дома-2» вовсю продолжают поздравлять возлюбленного Марины с победой, эксперты и ведущие реалити устроили на телешоу «Бородина против Бузовой» настоящий разбор полетов.

Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула» беременную Евгению Феофилактову

Больше всего возмущалась как раз Бородина, которая не единожды подчеркивала, что является приверженцем семейный ценностей. Причем, в одно мгновение Ксения даже начала требовать у Романа отказаться от победы и отдать выигранную квартиру в Москве Алене.

Ксении Бородиной напомнили, как она «кинула» беременную Евгению Феофилактову

И вот на днях недоброжелатели Бородиной решили припомнить ей, как в свое время и она «кинула» беременную девушку, а если быть точнее Евгению Феофилактову. Тогда Ксения еще встречалась с Михаилом Терехиным, с которым и выиграла конкурс «Терем для двоих».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:56

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