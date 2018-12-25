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Volkswagen представит новый электрический внедорожник T-Rug в 2022 году

Автоконцерн Volkswagen представит новый полностью электрический внедорожник T-Rug в 2022 году. Машина станет конкурировать с Jeep Wrangler и Defender от бренда Land Rover.
Volkswagen представит новый электрический внедорожник T-Rug в 2022 году

Инсайдеры сообщили, что Volkswagen готовит к выходу в 2022 году автомобиль класса SUV, который может быть выпущен под именем T-Rug. Базой внедорожника послужит архитектура МЕВ, ориентированная на электродвигатели. Такую модульную основу разработали специально для новой линейки кроссоверов будущего поколения.

Покупатели смогут выбрать T-Rug в 3- или 5-дверном варианте кузова длиной 4,5 м либо 4,85 м. В Volkswagen установят два электрических двигателя на 400 л. с. в комплекте с батареями. Силовая установка позволит водителю проехать 550 км без подзарядки.

В Volkswagen также отмечают, что в ближайшие годы автомобилистов ждёт большое разнообразие электрокаров, которые как можно шире охватят весь рынок машин. Больше всего моделей пополнят брендовую линейку I.D. Основным преимуществом T-Rug перед конкурентами будет высокий клиренс на электрической тяге с низким центром тяжести и большим крутящим моментом.



 
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Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:07

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