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Католики всего мира отмечают Рождество

Сегодня верующие католической церкви празднуют Рождество. Также это событие отмечают протестанты и православные, которые следуют Григорианскому календарю.

Католики всего мира отмечают Рождество

Служба печати Святого престола сообщает, что в Ватикане, в главном католическом соборе Святого Петра торжественную службу возглавил Папа Римский Франциск. Также сообщается, что сегодня службы пройдут во всех католических храмах. Папа Римский Франциск обратился к пастве с рождественским посланием. Глава Римско-католической церкви сказал, что рождество - это победа смирения и скромности над невежеством, молчания над скромностью, а также простоты над излишеством.

Напомним, что во всем мире насчитывается более 1 миллиарда католиков. Сегодня для них один из самых главных религиозных праздников.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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