Католики всего мира отмечают Рождество





Служба печати Святого престола сообщает, что в Ватикане, в главном католическом соборе Святого Петра торжественную службу возглавил Папа Римский Франциск. Также сообщается, что сегодня службы пройдут во всех католических храмах. Папа Римский Франциск обратился к пастве с рождественским посланием. Глава Римско-католической церкви сказал, что рождество - это победа смирения и скромности над невежеством, молчания над скромностью, а также простоты над излишеством.Напомним, что во всем мире насчитывается более 1 миллиарда католиков. Сегодня для них один из самых главных религиозных праздников.