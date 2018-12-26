Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram





Ведущая «Дома-2», сделавшая за год певческую карьеру, интересна 14,3 млн фанатов. До развода с Дмитрием Тарасовым страница артистки была полна трогательных совместных снимков. Сейчас звезда находится в поиске настоящего мужчины и в основном публикует посты с отдыха или концертов. Разумеется, в ее аккаунте много «горячих» снимков.Ведущая проекта «Дом-2» привлекла внимание 11,9 млн граждан. Супруга Курбана Омарова предпочитает рассказывать о своей семье, достижениях двух дочерей, проказах домашнего питомца. В сезон отпусков ее страницу разбавляют снимки, сделанные в теплых странах.Шоумен предпочитает делиться со своими 11,3 млн подписчиками постами, рассказывающими о полученных наградах, отдыхе с супругой Ляйсан Утяшевой и юмористическими роликами. Воля склонен оставлять сдержанные, но интересные посты.Посты супруги Константина Меладзе регулярно просматривают 10,2 млн человек. В последнее время певица часто рассказывает о дочери Соне Киперман и демонстрирует свои шикарные наряды.Звезда сериала «Универ» - яркая и скандальная личность, но ее жизнью интересуются 9,9 млн человек. Актриса обожает делать селфи, кривляться, корчить смешные рожицы, показывать идеальные формы и рассказывать о спортивных достижениях, мотивируя россиянок на физическую активность. Частенько Самбурская открыто демонстрирует неприязнь к критикующим ее фолловерам, а также нападает на своих звездных коллег.На данный момент на страницу супруги Джигана подписаны 7,4 млн человек. Мама троих прекрасных девочек сумела сохранить шикарную фигуру, которую с радостью демонстрирует фанатам. Модель обожает путешествовать и показывать свои многочисленные купальники. Пошлой ее страницу не назовешь, но на звание сексуальной она вполне может претендовать.Ведущий программы «Вечерний Ургант» любит пошутить с поклонниками и похвастаться забавными селфи, поднимающими настроение, особенно, когда за окном унылая погода. На странице шоумена много постов, связанных с творчеством и рабочими моментами.Экс-возлюбленная рэпера Тимати набрала 6,4 млн фолловеров. Модель делится с ними фотографиями, сделанными на отдыхе, для рекламных компаний. Шишкова часто показывает дочь Алису и не стесняется публиковать откровенные кадры.Ведущая собрала 6,3 млн сторонников, для которых регулярно проводит виртуальные экскурсии в мир красивой жизни, громких тусовок, путешествий, роскоши. Большой ажиотаж у поклонников вызывают редкие посты Бони о супруге Александр Смерфите и дочери Анджелике-Летиции.Страницу светской львицы и экс-кандидата на пост президента России поддерживают 5,9 млн человек. В аккаунте звезды преобладают рекламные посты, а также фотографии супруга Максима Виторгана и маленького сынишки. Иногда Собчак позволяет себе отпустить несколько колкостей в адрес коллег. Сексуальных снимков на странице телеведущей нет.Звезды устроили настоящую войну за фанатов в Instagram. Каждый старается удивить народ и заманить на свою страничку.