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Ольга Рапунцель познакомила 5-месячную Василису с дочкой Алексея Безуса

Рапунцель-старшая познакомила свою единственную наследницу Василису Дмитренко с маленькой дочкой Алексея Безуса.

На днях воплотился в реальность самый ужасный кошмар Милены Безбородовой. Бывшая гражданская жена Алексея Безуса – Елена появилась в стенах телепроекта «Дом-2». Нужно сказать, что блондинка очень быстро устроилась на Поляне, чем невероятно сильно разозлила возлюбленную Леши.

Ольга Рапунцель познакомила 5-месячную Василису с дочкой Алексея Безуса

Елене уже даже удалось найти общий язык с некоторыми участниками реалити-шоу. К примеру, вчера девушка была в гостях у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, где познакомила свою маленькую дочь с их наследницей.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена первая встреча 5-месячной Василисы и дочери Алексея. Стоит отметить, что наследница звездного семейства Рапунцель-Дмитренко отнеслась к новой маленькой подружке весьма доброжелательно.

Ольга Рапунцель познакомила 5-месячную Василису с дочкой Алексея Безуса

Конечно же, что этому не стоит удивляться, ведь малышки почти одного возраста. Да и «бренд» реалити-шоу, как можно увидеть на видео, очень обрадовалась тому, что на «Доме-2» она больше не является единственной молодой мамочкой.

К слову, многочисленные телезрители проекта указали на то, что у Рапунцель среди участниц никогда не было подруг, поэтому вполне возможно, что Ольга сможет подружится с бывшей супругой Безуса – Еленой, с которой сможет не только гулять с детьми по Поляне, но и делиться различными секретами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43

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