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"Зачем это нужно": Андрей Мягков раскритиковал "Иронию судьбы 2"

Андрей Мягков раскритиковал "Иронию судьбы 2", ставшую продолжением культового фильма. Актёр первой части не понимает, зачем было нужно продолжение.
"Зачем это нужно": Андрей Мягков раскритиковал "Иронию судьбы 2"

Мягков поделился с поклонниками своим мнением касательно "Иронии судьбы", которую неизменно можно видеть на экранах телевизоров все зимние праздники. Артист, которому роль в комедии принесла огромную популярность, старается не смотреть продолжение картины. Знаменитость признаётся, что не одобряет ремейк в том виде, в каком он снят, и не видит в интерпретации полюбившегося зрителю сюжета никакого смысла.

Устал Мягков и от оригинального фильма, советуя каналам прекратить так часто его показывать в новогодние праздники. Вспомнил актёр и о том, как единодушно картину приняли после премьеры. Хотя исполнитель роли Лукашина не ожидал подобного успела киноленты, поклонники буквально одолевали его вниманием: дарили валенки и даже пытались потрогать.
"Зачем это нужно": Андрей Мягков раскритиковал "Иронию судьбы 2"

От съёмок и тёплой атмосферы под руководством Эльдара Рязанова Мягков получал огромное удовольствие и к своим 80 годам даже не помнит подробностей, как они проходили. Артист признался, что в последние годы выходит крайне мало хорошего кино, которое ему по душе. Хотя "Ирония судьбы. Продолжение" появился ещё в 2007-м, Мягков до сих пор испытывает разочарование от фильма.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:51

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