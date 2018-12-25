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Бывший ухажер Ирины Пинчук Никита заявил, что его избили палкой на свадьбе Черно и Оганесяна

Экс-воздыхатель одной из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» Ирины Пинчук – Никита Шалюков заявил, что после свадьбы Александры Черно и Иосифа Оганесяна он обнаружил, что в его карманах пусто.

22 декабря Черно и Оганесян наконец-то сыграли свадьбу, о которой так долго говорили. Нужно сказать, что многие зрители были просто-таки убеждены в том, что Александра и Иосиф все-таки не дойдут до ЗАГСа, так как ребята перед самим важным в своей жизни днем начали очень сильно ругаться, спорить и даже драться.

Бывший ухажер Ирины Пинчук Никита заявил, что его избили палкой на свадьбе Черно и Оганесяна

Впрочем, бракосочетание самой эпатажной парочки «Дома-2» все же состоялось, а поклонники телестройки уже с нетерпением ждут фотографий и видеозаписей с торжества. Вчера своими впечатлениями от вечера поделился бывший участник проекта Никита Шалюков, который подчеркнул, что свадьба Черно и Оганесяна для него, мягко говоря, просто не слишком благополучно.

Никита разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявил, что его избили палкой по лицу на празднике Александры и Иосифа. Шалюков отметил, что голова после свадьбы у него не болит, так как он не пил. Впрочем, даже несмотря на то, что после вечеринки у экс-звезды телепроекта в кармане не осталось денег, ему удалось хорошо отдохнуть.

Бывший ухажер Ирины Пинчук Никита заявил, что его избили палкой на свадьбе Черно и Оганесяна

К слову, недавно Пинчук во всеуслышание заявляла, что очень готовится к свадьбе Оганесяна и Черно, так как на торжество был приглашен ее бывший поклонник, который сейчас находится за Периметром. Вполне возможно, что Ирина имела ввиду Шалюкова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

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