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Сестра Жанны Фриске собирается открыть бизнес на Шри-Ланке

Сестра покойной певицы Наталья Фриске намерена вместе с супругом в следующем году открыть бар на Шри-Ланке. По словам девушки, она обожает эту страну и каждую неделю вместе с мужем посещает ее, чтобы переждать в ней суровые российские холода.

Сестра Жанны Фриске собирается открыть бизнес на Шри-Ланке


Об открытии бизнеса Наталья Фриске задумывалась давно, только она не знала с чего ей начать. Супруг подсказал ей открыть небольшой бар, и теперь они вместе полностью погружены в работу. Сейчас внутри помещения проводится ремонт.

О том, что Наталья Фриске собирается открыть в 2019 году бар на Шри-Ланке, девушка сообщила у себя в Instagram. Полностью из России сестра Жанны Фриске не намерена уезжать. Несмотря на то, что ей нравится жить на острове, Новый год она планирует встретить в России. Наталья уверена, что ей удастся управлять заведением на расстоянии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:23

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