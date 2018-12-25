Сестра Жанны Фриске собирается открыть бизнес на Шри-Ланке

Об открытии бизнеса Наталья Фриске задумывалась давно, только она не знала с чего ей начать. Супруг подсказал ей открыть небольшой бар, и теперь они вместе полностью погружены в работу. Сейчас внутри помещения проводится ремонт.О том, что Наталья Фриске собирается открыть в 2019 году бар на Шри-Ланке, девушка сообщила у себя в Instagram. Полностью из России сестра Жанны Фриске не намерена уезжать. Несмотря на то, что ей нравится жить на острове, Новый год она планирует встретить в России. Наталья уверена, что ей удастся управлять заведением на расстоянии.