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Стала известна сумма гонорара Александра Серова за участие в ток-шоу

Известный российский исполнитель Александр Серов, как оказалось, зарабатывает деньги не только концертной деятельностью, но и регулярными посещениями различных скандальных ток-шоу. По сообщению сотрудника одного из телеканалов, гонорар певца за один эфир колеблется от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

Стала известна сумма гонорара Александра Серова за участие в ток-шоу

Александр Серов в последнее время очень частый гость скандально известных программ и шоу. Участие в них стало одной из «статей дохода» певца, так как оплачивается оно весьма достойно. Размер гонорара за один телевизионный эфир напрямую зависит от рейтинга программы и может принести до миллиона рублей.

Примечательно то, что появление певца в популярных в народе программах повлияло и на его популярность, его стали чаще приглашать на концерты и частные выступления. Даже недавнее «приключение» со сломанной ногой не помешало Серову выступить на корпоративе.

Стала известна сумма гонорара Александра Серова за участие в ток-шоу

Инсайдер рассказал, продюсеры разных каналов пытаются всячески переманить звезду на эфиры своих шоу из-за высоких рейтингов программ с его участием. Так что Александр Серов вполне может пользоваться подобной славой и требовать более высокие гонорары.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:53

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