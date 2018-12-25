Стала известна сумма гонорара Александра Серова за участие в ток-шоу





Александр Серов в последнее время очень частый гость скандально известных программ и шоу. Участие в них стало одной из «статей дохода» певца, так как оплачивается оно весьма достойно. Размер гонорара за один телевизионный эфир напрямую зависит от рейтинга программы и может принести до миллиона рублей.Примечательно то, что появление певца в популярных в народе программах повлияло и на его популярность, его стали чаще приглашать на концерты и частные выступления. Даже недавнее «приключение» со сломанной ногой не помешало Серову выступить на корпоративе.Инсайдер рассказал, продюсеры разных каналов пытаются всячески переманить звезду на эфиры своих шоу из-за высоких рейтингов программ с его участием. Так что Александр Серов вполне может пользоваться подобной славой и требовать более высокие гонорары.