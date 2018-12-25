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Младшая сестра Марии Шукшиной рассказала о проблемах в именитом семействе

Недавно в одном из эфиров программы «Пусть говорят» младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о проблемах в звёздной семье. По её словам, она не может наладить контакт со своими самыми близкими людьми, они просто игнорируют её, а Мария Шукшина даже внесла в «чёрный список» в соцсетях.

Младшая сестра Марии Шукшиной рассказала о проблемах в именитом семействе

Конфликты в семье великого советского режиссёра Василия Шукшина продолжаются уже долгое время. Анастасия, старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, винит мать в недостатке внимания, внучка Анна и вовсе продала подаренную ей бабушкой квартиру. Брак актрисы с Бари Алибасовым также не добавил в семью добрых родственных отношений.

Недавно младшая из сестёр Ольга рассказала, Мария Шукшина не просто отказывается с ней общаться, она практически «оборвала» все связи – заблокировала сестру в социальных сетях и не отвечает на телефонные звонки. При этом Ольга уверяет, её попытки сблизиться с родственницей не несут никакого умысла, ей просто хочется нормальной семьи и человеческого общения.

Младшая сестра Марии Шукшиной рассказала о проблемах в именитом семействе

На программе присутствовал и новый супруг матери сестёр Шукшиных Бари Алибасов, который хочет примирить членов звёздного семейства. Он советует сёстрам собраться вместе с матерью и просто поговорить. Ольга полностью с ним согласна, однако не знает, как это сделать, ведь родственницы сознательно пресекают все попытки общения.

Старшая из сестёр Анастасия, несмотря на детские обиды, тоже не против восстановления семейных отношений. Она давно готова простить мать, но и у неё не получается нормального общения с именитыми родственницами, изредка они встречаются только с Ольгой и мечтают когда-нибудь собраться всей семьёй, поделиться проблемами и посмеяться над прошлыми невзгодами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:12

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