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Ольга Бузова опять воссоединилась с Романом Гриценко

В свое время, ухаживания звезды «Дома-2» Романа Гриценко за ведущей проекта Ольгой Бузовой обсуждали все болельщики телестройки.

Рома долго дарил девушке шикарные букеты цветов и организовывал романтические свидания, но Оля вела себя, как жеманная девица. То флиртовала с молодым человеком и даже целовалась с ним, то резко меняла милость на гнев и не желала сближаться с Гриценко.

Ольга Бузова опять воссоединилась с Романом Гриценко

А когда Роман стал ухаживать за другой девушкой, то Бузова устроила публичные и жуткие сцены ревности, в которых даже срывались съемки реалити-шоу.

Осенью Гриценко ушел из телепроекта, поскольку не сумел построить отношений с Ольгой, а другие участницы ему были неинтересны. Но мы уже писали, что парень вернулся в реалити-шоу, правда, уже как ведущий.

А буквально на днях Оля похвасталась медведем, сделанным из 3D роз - именно их когда-то рекламировал Гриценко. Скорее всего, что возвратившись на «Дом-2», молодой человек всё-таки смог растопить сердце ведущей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:18

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