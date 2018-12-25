Ольга Бузова опять воссоединилась с Романом Гриценко

Рома долго дарил девушке шикарные букеты цветов и организовывал романтические свидания, но Оля вела себя, как жеманная девица. То флиртовала с молодым человеком и даже целовалась с ним, то резко меняла милость на гнев и не желала сближаться с Гриценко.А когда Роман стал ухаживать за другой девушкой, то Бузова устроила публичные и жуткие сцены ревности, в которых даже срывались съемки реалити-шоу.Осенью Гриценко ушел из телепроекта, поскольку не сумел построить отношений с Ольгой, а другие участницы ему были неинтересны. Но мы уже писали, что парень вернулся в реалити-шоу, правда, уже как ведущий.А буквально на днях Оля похвасталась медведем, сделанным из 3D роз - именно их когда-то рекламировал Гриценко. Скорее всего, что возвратившись на «Дом-2», молодой человек всё-таки смог растопить сердце ведущей.