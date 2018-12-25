Евгения Феофилактова в Instagram демонстрирует откровенные платья

Девушка говорит, что последние дни уходящего года для неё просто сумасшедшие. В жуткой суматохе проходят репетиции у её сына Даниеля, а тут ещё постоянные пробки, жалуется она, плюс подготовка к Новому году. Ну и, конечно, бутик.Она рассказала, что мечтает о каникулах, чтобы просто полежать, ничего не делая и никуда не торопиться. Женя пишет, что хочет посмотреть советские добрые кинофильмы и попивать чай в кругу близких.Однако при такой насыщенной жизни, Феофилактова успела сняться в сессии, где откровенное платье совсем не скрывало грудь девушки. Понятно, что и платье, и сам автор фотографий были рекламным проектом.И если на снимках всё выглядит ещё как-то прилично, то в реальной жизни этот наряд будет просвечиваются со всех сторон.А позже девушка выложила в микроблоге еще одно вечернее платье с практически голым бюстом. Но, надо отметить, что оба наряда понравились подписчикам, которые отметили, что с возрастом Женя не стареет, а только хорошеет.