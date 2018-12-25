Виктория Романец обыскала машину Антона Гусева в поисках следов любовницы





Многие помнят, как Вика увела Антона у своей лучшей подруги Евгении Феофилактовой. Да тогда и сам Гусев не прочь был "наставить рога" Жене.Видно, в плане верности у молодого человека не всё незыблемо, раз Антон может предать близкого и переспать с другой. Похоже, знает об этом и его нынешняя супруга Вика.Помня историю про Феофилактову, Романец уже начала подозревать, что ее муженёк может изменять и ей. Сам Гусев в Stories Instagram выложил видеоролик, который сделал втайне от жены. Из-за занавески окна он заснял, как его жена обыскивает его автомобиль, хотя парень попросил Вику просто включить двигатель машины.Однако в надежде найти следы любовницы, обыскала Mercedes Романец так тщательно, что ей могли бы позавидовать лучшие таможенники. Судя по довольном тону Антона Гусева на видео, девушка пока ничего не нашла.