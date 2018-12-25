Виктория Романец обыскала машину Антона Гусева в поисках следов любовницы
За женитьбой Виктории Романец и Антона Гусева стоит целая история.
Многие помнят, как Вика увела Антона у своей лучшей подруги Евгении Феофилактовой. Да тогда и сам Гусев не прочь был "наставить рога" Жене.
Видно, в плане верности у молодого человека не всё незыблемо, раз Антон может предать близкого и переспать с другой. Похоже, знает об этом и его нынешняя супруга Вика.
Помня историю про Феофилактову, Романец уже начала подозревать, что ее муженёк может изменять и ей. Сам Гусев в Stories Instagram выложил видеоролик, который сделал втайне от жены. Из-за занавески окна он заснял, как его жена обыскивает его автомобиль, хотя парень попросил Вику просто включить двигатель машины.
Однако в надежде найти следы любовницы, обыскала Mercedes Романец так тщательно, что ей могли бы позавидовать лучшие таможенники. Судя по довольном тону Антона Гусева на видео, девушка пока ничего не нашла.
Многие помнят, как Вика увела Антона у своей лучшей подруги Евгении Феофилактовой. Да тогда и сам Гусев не прочь был "наставить рога" Жене.
Видно, в плане верности у молодого человека не всё незыблемо, раз Антон может предать близкого и переспать с другой. Похоже, знает об этом и его нынешняя супруга Вика.
Помня историю про Феофилактову, Романец уже начала подозревать, что ее муженёк может изменять и ей. Сам Гусев в Stories Instagram выложил видеоролик, который сделал втайне от жены. Из-за занавески окна он заснял, как его жена обыскивает его автомобиль, хотя парень попросил Вику просто включить двигатель машины.
Однако в надежде найти следы любовницы, обыскала Mercedes Романец так тщательно, что ей могли бы позавидовать лучшие таможенники. Судя по довольном тону Антона Гусева на видео, девушка пока ничего не нашла.