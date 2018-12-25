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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, скрыв это от общественности

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт поженились, скрыв это событие от общественности. О церемонии бракосочетания интернет-аудитория узнала после того, как один из гостей опубликовал снимки с мероприятия социальной сети Instagram.


Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, скрыв это от общественности

Торжество состоялось в городе Теннесси (США), в списке приглашенных были только самые близкие молодоженам люди. Фотографии с вечеринки, похожей на свадебную, разместил в Instagram Stories приятель знаменитостей Конрад Карр. На одном из них Майли Сайрус и Лиам Хемсворт собираются разрезать торт. Молодые люди одеты так, как и подобает жениху и невесте: актер в смокинге, а певица в платье белого цвета. Интерьер декорируют розовые воздушные шары в виде букв Mr & Mrs. Пока что неизвестно, ограничатся ли новоиспеченные супруги только домашним торжеством или решат провести еще одно, более масштабное свадебное мероприятие.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, скрыв это от общественности

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально объявили о помолвке ещё в 2 года назад. Информация о грядущей свадьбе появилась весной этого года, но тогда певица подчеркивала, что желает пойти под венец, не привлекая внимание публики. Впоследствии молодые люди вообще заявили, что видят в официальной регистрации брака лишь формальность. Не исключено, что после пожара, который случился в ноябре и полностью уничтожил дом знаменитостей, они изменили свою точку зрения относительно данного вопроса.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:42

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