Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, скрыв это от общественности





Торжество состоялось в городе Теннесси (США), в списке приглашенных были только самые близкие молодоженам люди. Фотографии с вечеринки, похожей на свадебную, разместил в Instagram Stories приятель знаменитостей Конрад Карр. На одном из них Майли Сайрус и Лиам Хемсворт собираются разрезать торт. Молодые люди одеты так, как и подобает жениху и невесте: актер в смокинге, а певица в платье белого цвета. Интерьер декорируют розовые воздушные шары в виде букв Mr & Mrs. Пока что неизвестно, ограничатся ли новоиспеченные супруги только домашним торжеством или решат провести еще одно, более масштабное свадебное мероприятие.Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально объявили о помолвке ещё в 2 года назад. Информация о грядущей свадьбе появилась весной этого года, но тогда певица подчеркивала, что желает пойти под венец, не привлекая внимание публики. Впоследствии молодые люди вообще заявили, что видят в официальной регистрации брака лишь формальность. Не исключено, что после пожара, который случился в ноябре и полностью уничтожил дом знаменитостей, они изменили свою точку зрения относительно данного вопроса.