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Наоми Кэмпбел показала на фото в Instagram свои поредевшие волосы

Наоми Кэмпбел опубликовала в социальной сети Instagram снимок, которым не побоялась показать, что с ее внешностью тоже могут быть проблемы. На фотографии поклонники увидели, что роскошные волосы их любимицы заметно поредели.


Наоми Кэмпбел показала на фото в Instagram свои поредевшие волосы

В свои 48 лет Наоми Кэмпбелл выглядит потрясающе, у нее нет отбоя от профессиональных предложений, поэтому уходить на покой она пока что не собирается.

Однако недавно «черная пантера» разместила в соцсети фото, на котором можно увидеть, что топ-модель лишилась своей прекрасной шевелюры. Ее «прической» были несколько косичек, между которыми проступали проборы внушительных размеров. Оказалось, что Наоми Кэмпбелл столкнулась с проблемой выпадения волос по причине отрицательного воздействия на них постоянных укладок, наращивания и стрессовых ситуаций.

Сейчас знаменитости приходится скрывать облысевшую голову под париками, шляпами и бейсболками. Однако из случившегося звезда подиума извлекла полезный урок: теперь она ведет себя более осмотрительно и остерегается подвергать свои волосы воздействиям вредных факторов. По словам Наоми Кэмпбелл, сейчас ее волосы, к счастью, отросли, но носить парики она не стеснялась, поскольку в мире много людей, которые это делают.

Наоми Кэмпбел показала на фото в Instagram свои поредевшие волосы

Почитателям откровенность знаменитости пришлась по душе. Они выразили ей благодарность за искренность, отметив, что такую красоту нелегко испортить.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:10

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