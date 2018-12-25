Наоми Кэмпбел показала на фото в Instagram свои поредевшие волосы

В свои 48 лет Наоми Кэмпбелл выглядит потрясающе, у нее нет отбоя от профессиональных предложений, поэтому уходить на покой она пока что не собирается.Однако недавно «черная пантера» разместила в соцсети фото, на котором можно увидеть, что топ-модель лишилась своей прекрасной шевелюры. Ее «прической» были несколько косичек, между которыми проступали проборы внушительных размеров. Оказалось, что Наоми Кэмпбелл столкнулась с проблемой выпадения волос по причине отрицательного воздействия на них постоянных укладок, наращивания и стрессовых ситуаций.Сейчас знаменитости приходится скрывать облысевшую голову под париками, шляпами и бейсболками. Однако из случившегося звезда подиума извлекла полезный урок: теперь она ведет себя более осмотрительно и остерегается подвергать свои волосы воздействиям вредных факторов. По словам Наоми Кэмпбелл, сейчас ее волосы, к счастью, отросли, но носить парики она не стеснялась, поскольку в мире много людей, которые это делают.Почитателям откровенность знаменитости пришлась по душе. Они выразили ей благодарность за искренность, отметив, что такую красоту нелегко испортить.