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Xiaomi собрала мозаичную ель из более, чем 1000 смартфонов

Китайская компания Xiaomi, являющаяся одним из мировых лидеров по производству и продаже смартфонов, выбрала креативный способ продемонстрировать новый бюджетный смартфон Xiaomi Play. Из более чем 1000 гаджетов была собрана мозаичная ель.


Xiaomi собрала мозаичную ель из более, чем 1000 смартфонов

Для создания мозаики елки Xiaomi использовала 1005 смартфонов и благодаря этому показателю попала в «Книгу рекордов Гиннесса», превзойдя достижение компании Vestel. Предыдущий рекордсмен в феврале 2017 года представил мозаику из 504 гаджетов, что было зафиксировано во всемирной книге рекордов.

Ель собрали из новых смартфонов Xiaomi Play, отличающихся высоким разрешением дисплея и относительно низкой стоимостью – 160 долларов.

Производитель проявил оригинальность и в работе над цветовым решением корпуса новинки. Он будет представлен комбинацией синего и золотистого, а также черного цветов.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:53

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