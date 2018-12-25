Xiaomi собрала мозаичную ель из более, чем 1000 смартфонов





Для создания мозаики елки Xiaomi использовала 1005 смартфонов и благодаря этому показателю попала в «Книгу рекордов Гиннесса», превзойдя достижение компании Vestel. Предыдущий рекордсмен в феврале 2017 года представил мозаику из 504 гаджетов, что было зафиксировано во всемирной книге рекордов.Ель собрали из новых смартфонов Xiaomi Play, отличающихся высоким разрешением дисплея и относительно низкой стоимостью – 160 долларов.Производитель проявил оригинальность и в работе над цветовым решением корпуса новинки. Он будет представлен комбинацией синего и золотистого, а также черного цветов.