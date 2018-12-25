Ученые: У женщин, подверженных приступам мигрени, понижен риск появления диабета





Исследование ученых было масштабным. Оно охватило 74 тысячи женщин 1925 – 1950 годов рождения. Изучив сведения о здоровье участниц эксперимента, ученые установили, что женщинам, страдающим от мигрени, возникновение сахарного диабета угрожает примерно на 30% меньше, чем добровольцам, у которых такое неврологическое заболевание отсутствует.Если же сахарный диабет все же появлялся, то приступы мигрени прекращались, что, по мнению специалистов, объяснялось увеличением содержания глюкозы в плазме крови.Ученые пока что не смогли выяснить первопричину такого явления, однако в перспективе они продолжат изучение данного вопроса. Возможно, благодаря новым сведениям, удастся достичь успехов в разработке действенного лечения мигрени, считающейся в настоящее почти неизлечимой болезнью