Ученые: У женщин, подверженных приступам мигрени, понижен риск появления диабета
Исследователи из института Густава Русси (Франция) изучили природу мигреней. В результате проведенной работы выяснились факты, которые ранее не были известны науке. Например, ученые установили, что у женщин, подверженных приступам этого неврологического заболевания, понижен риск появления сахарного диабета второго типа.
Исследование ученых было масштабным. Оно охватило 74 тысячи женщин 1925 – 1950 годов рождения. Изучив сведения о здоровье участниц эксперимента, ученые установили, что женщинам, страдающим от мигрени, возникновение сахарного диабета угрожает примерно на 30% меньше, чем добровольцам, у которых такое неврологическое заболевание отсутствует.
Если же сахарный диабет все же появлялся, то приступы мигрени прекращались, что, по мнению специалистов, объяснялось увеличением содержания глюкозы в плазме крови.
Ученые пока что не смогли выяснить первопричину такого явления, однако в перспективе они продолжат изучение данного вопроса. Возможно, благодаря новым сведениям, удастся достичь успехов в разработке действенного лечения мигрени, считающейся в настоящее почти неизлечимой болезнью
Исследование ученых было масштабным. Оно охватило 74 тысячи женщин 1925 – 1950 годов рождения. Изучив сведения о здоровье участниц эксперимента, ученые установили, что женщинам, страдающим от мигрени, возникновение сахарного диабета угрожает примерно на 30% меньше, чем добровольцам, у которых такое неврологическое заболевание отсутствует.
Если же сахарный диабет все же появлялся, то приступы мигрени прекращались, что, по мнению специалистов, объяснялось увеличением содержания глюкозы в плазме крови.
Ученые пока что не смогли выяснить первопричину такого явления, однако в перспективе они продолжат изучение данного вопроса. Возможно, благодаря новым сведениям, удастся достичь успехов в разработке действенного лечения мигрени, считающейся в настоящее почти неизлечимой болезнью
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:38