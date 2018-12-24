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Обновление iOS лишило многих владельцев iPhone связи

Владельцы iPhone массово жалуются на потерю связи. По мнению специалистов, это связано с установкой нового обновления операционной системы.

Обновление iOS лишило многих владельцев iPhone связи


Как сообщает Forbes, данные проблемы связаны с обновлением IOS, которое должно было внести серьезные изменения в смартфон. Жители Турции, владеющие моделями XS Max, XS и XR, нередко сообщали о неполадках, связанных с отсутствием корректной связи. Специалисты из Apple вели разработку обновления, которое поможет решить данные проблемы, однако, судя по всему, ситуация лишь ухудшилась. Теперь владельцы iPhone со всего мира жалуются на то, что лишены возможности использовать мобильный телефон по своему прямому назначению.

На текущий момент остается неизвестным срок исправления неполадок. Представители Apple пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:55

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