Lenovo выпускает беспроводные наушники Thinkplus Pods One





Новое устройство имеет рейтинг IPX5 – следовательно, оно будет достаточно водонепроницаемым, чтобы защитить его от воздействия пота. Также в наушниках есть специальные крючки, которые помогут им удерживаться на месте на тренировках или во время бега.Помимо этого, у новинки есть затычки разного размера. Это позволит подобрать подходящий для того или иного человека вариант. Время автономной работы Thinkplus Pods One значится на уровне в 10 часов. Также отмечается, что устройство поддерживает Bluetooth 5.0.На выбор предлагается 2 цветовых решения черный с красными элементами и красный с черными. Пока наушники начали продавать в Китае. Пока о том, когда они могут появиться в других странах, ничего не сообщается.