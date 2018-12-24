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Lenovo выпускает беспроводные наушники Thinkplus Pods One

Lenovo выпускает Thinkplus Pods One – беспроводную модель наушников для активных молодых людей. Новинку уже можно купить по цене в 44 американских доллара.

Lenovo выпускает беспроводные наушники Thinkplus Pods One

Новое устройство имеет рейтинг IPX5 – следовательно, оно будет достаточно водонепроницаемым, чтобы защитить его от воздействия пота. Также в наушниках есть специальные крючки, которые помогут им удерживаться на месте на тренировках или во время бега.

Помимо этого, у новинки есть затычки разного размера. Это позволит подобрать подходящий для того или иного человека вариант. Время автономной работы Thinkplus Pods One значится на уровне в 10 часов. Также отмечается, что устройство поддерживает Bluetooth 5.0.

На выбор предлагается 2 цветовых решения черный с красными элементами и красный с черными. Пока наушники начали продавать в Китае. Пока о том, когда они могут появиться в других странах, ничего не сообщается.



 
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Технологии
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:50

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