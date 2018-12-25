Кожура оливок содержит уничтожитель раковых клеток
Последние медицинские исследования испанских учёных показали, кожура плодов оливок содержит большое количество уничтожителей раковых клеток. Результаты исследования специалистов опубликовало издание Journal of Molekular Biology.
Испанские учёные в ходе проводимых научных исследований обнаружили в кожуре плодов оливок маслиновую кислоту – вещество, способное уничтожать раковые клетки. По словам экспертов, оливки являются практически незаменимым помощником в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Содержание маслиновой кислоты в плодах оливок составляет более 80%. При их регулярном употреблении снижается риск развития рака молочной железы и толстой кишки, так как высокое содержание полезного вещества уничтожает опухолевые клетки и «тормозит» развитие опухоли в целом.
Кроме маслиновой кислоты оливки содержат огромное количество полезных витаминов и микроэлементов – соли фосфора и калия, антиоксидант витамин E и другие полезные вещества. Витамин E улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным инфекциям и защищает человеческий организм от влияния токсинов.
Оливки помогут не только снизить риск возникновения онкологических заболеваний, но и улучшат работу сердца и состояние сосудов. С помощью регулярного употребления в пищу плодов оливкового дерева можно избежать таких серьёзных проблем, как инсульт и инфаркт, но основным фактором учёные всё же назвали помощь в борьбе с «чумой 21 века» - раковыми опухолями.
Испанские учёные в ходе проводимых научных исследований обнаружили в кожуре плодов оливок маслиновую кислоту – вещество, способное уничтожать раковые клетки. По словам экспертов, оливки являются практически незаменимым помощником в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Содержание маслиновой кислоты в плодах оливок составляет более 80%. При их регулярном употреблении снижается риск развития рака молочной железы и толстой кишки, так как высокое содержание полезного вещества уничтожает опухолевые клетки и «тормозит» развитие опухоли в целом.
Кроме маслиновой кислоты оливки содержат огромное количество полезных витаминов и микроэлементов – соли фосфора и калия, антиоксидант витамин E и другие полезные вещества. Витамин E улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным инфекциям и защищает человеческий организм от влияния токсинов.
Оливки помогут не только снизить риск возникновения онкологических заболеваний, но и улучшат работу сердца и состояние сосудов. С помощью регулярного употребления в пищу плодов оливкового дерева можно избежать таких серьёзных проблем, как инсульт и инфаркт, но основным фактором учёные всё же назвали помощь в борьбе с «чумой 21 века» - раковыми опухолями.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00