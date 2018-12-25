Кожура оливок содержит уничтожитель раковых клеток





Испанские учёные в ходе проводимых научных исследований обнаружили в кожуре плодов оливок маслиновую кислоту – вещество, способное уничтожать раковые клетки. По словам экспертов, оливки являются практически незаменимым помощником в борьбе с онкологическими заболеваниями.Содержание маслиновой кислоты в плодах оливок составляет более 80%. При их регулярном употреблении снижается риск развития рака молочной железы и толстой кишки, так как высокое содержание полезного вещества уничтожает опухолевые клетки и «тормозит» развитие опухоли в целом.Кроме маслиновой кислоты оливки содержат огромное количество полезных витаминов и микроэлементов – соли фосфора и калия, антиоксидант витамин E и другие полезные вещества. Витамин E улучшает иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным инфекциям и защищает человеческий организм от влияния токсинов.Оливки помогут не только снизить риск возникновения онкологических заболеваний, но и улучшат работу сердца и состояние сосудов. С помощью регулярного употребления в пищу плодов оливкового дерева можно избежать таких серьёзных проблем, как инсульт и инфаркт, но основным фактором учёные всё же назвали помощь в борьбе с «чумой 21 века» - раковыми опухолями.