Астрономы заявили о приближении к Земле астероида, напоминающего «Вифлеемскую звезду»





«Вифлеемскую звезду» открыли астрономы несколько дней назад, астероид отнесли к группе астероидов Аполлона, чьи орбиты пересекают земную. Вокруг Солнца космический путешественник делает полный оборот за 874 дня, а его удаленность от звезды составляет 388 миллионов километров.Точные габариты «Вифлеемской звезды» пока остаются неизвестными, но предполагается, что диаметр астероида равен 45 метрам. Его скорость 6 км/с, сам объект, по словам ученых, не является опасным для Земли. Например, в последний раз астероид с диаметром в километр рухнул на Землю 800 тысяч лет назад. Мощь взрыва объекта в 150 раз больше, чем все существующие на настоящее время ядерные арсеналы.По христианским канонам, Вифлеемская звезда была знамением появления на свет Иисуса Христа. В Библии говорится, что древние волхвы стали очевидцами странного явления, принудившего их отправиться в Иерусалим, дабы поклониться Сыну Божьему.Недавно возле Голубой планеты ученые открыли ряд опасных астероидов длиной чуть более 1,5 километра. Максимально близко к Земле они подойдут через 400 лет.