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Бренд KIA с января по ноябрь реализовал 27 100 корпоративных авто

Автомобильный бренд KIA с января по ноябрь текущего года реализовал 27 100 корпоративных авто. При этом рыночная доля произведённых сделок в РФ составила 14 процентов.

Бренд KIA с января по ноябрь реализовал 27 100 корпоративных авто

KIA по итогам ноября текущего года увеличила объемы корпоративных продаж авто на 36 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В ноябре показатель составил 2 879 авто. Отечественные дилеры KIA реализовали в ноябре 8 536 авто семейства Rio (минус 4%). Продажи KIA первый раз за 5 месяцев демонстрируют положительную динамику. Транспортные средства KIA за 11 месяцев этого года купили 91 500 экземпляров авто.

В России за январь-ноябрь текущего года продали 1 630 000 легковых авто. Это на 13,7% больше в сравнении с показателями 2017 года. Продажи легковых авто за ноябрь этого года составили 167 490 единиц. Специалистами Ассоциации европейского бизнеса отмечается увеличение в 10,1 процента в сравнении с ноябрем 2017 года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:14

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