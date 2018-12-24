Бренд KIA с января по ноябрь реализовал 27 100 корпоративных авто





KIA по итогам ноября текущего года увеличила объемы корпоративных продаж авто на 36 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В ноябре показатель составил 2 879 авто. Отечественные дилеры KIA реализовали в ноябре 8 536 авто семейства Rio (минус 4%). Продажи KIA первый раз за 5 месяцев демонстрируют положительную динамику. Транспортные средства KIA за 11 месяцев этого года купили 91 500 экземпляров авто.В России за январь-ноябрь текущего года продали 1 630 000 легковых авто. Это на 13,7% больше в сравнении с показателями 2017 года. Продажи легковых авто за ноябрь этого года составили 167 490 единиц. Специалистами Ассоциации европейского бизнеса отмечается увеличение в 10,1 процента в сравнении с ноябрем 2017 года.