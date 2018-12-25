Онкологи США назвали три разновидности рака, вызываемые сахаром





Помимо повышенного кровяного давления, ожирения, сахарного диабета, а также болезней печени, злоупотребление сахаром чревато и другими последствиями. В частности, этот продукт все чаще признается крайне опасным канцерогеном, вызывающим рак. Эксперты заявили, что у тех мышей, которые постоянно употребляли сахар, через некоторое время была диагностирована онкология.По мнению исследователей, сахар может являться основной причиной трех видов рака, а именно - молочной железы, матки, а также толстой кишки. Поэтому медики рекомендуют людям употреблять этот продукт в свой рацион питания в небольших количествах.