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Онкологи США назвали три разновидности рака, вызываемые сахаром

Специалисты из Калифорнийского университета провели очередное исследование на грызунах, в ходе которого пытались выяснить, как сахар влияет на человеческий организм и какие онкологические заболевания провоцирует злоупотребление этим продуктом. Онкологи США в очередной раз проинформировали, что данный продукт питания – один из самых опасных для человека.

Онкологи США назвали три разновидности рака, вызываемые сахаром

Помимо повышенного кровяного давления, ожирения, сахарного диабета, а также болезней печени, злоупотребление сахаром чревато и другими последствиями. В частности, этот продукт все чаще признается крайне опасным канцерогеном, вызывающим рак. Эксперты заявили, что у тех мышей, которые постоянно употребляли сахар, через некоторое время была диагностирована онкология.

По мнению исследователей, сахар может являться основной причиной трех видов рака, а именно - молочной железы, матки, а также толстой кишки. Поэтому медики рекомендуют людям употреблять этот продукт в свой рацион питания в небольших количествах.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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