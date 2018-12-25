На Новый год жители Москвы смогут увидеть малый парад планет и метеоритный дождь





Лучше всего небесные объекты будет видно во время незадолго до рассвета в период 29 декабря - 4 января. Возле планет также можно будет увидеть сияния звезд Арктур из созвездия Волопаса, Спики в Девах и Антареса в Скорпионе. Первой в параде будет Луна в убывающей фазе, за ней расположатся Венера, Юпитер и Меркурий, который появится над горизонтом после 08:00, а за ним Антарес. В 09:00 парад планет скроется из вида в свете восходящего Солнца.Пик метеоритного потока из созвездия Квадрантиды придется на 3 и 4 января. Лучше всего метеоры будут видны с полуночи до рассвета. За один час в небе будут пролетать до 120 метеоров. Отмечается, что небесные тела из Квадрантиды имеют невысокую скорость и относительно слабую светимость.Малым парадом планет в астрономии называют явление, при котором четыре планеты оказываются выстроенными в небольшом секторе неба в одной стороне от Солнца.3 января москвичи также смогут увидеть еще одно необычное космическое явление - самое крупное Солнце в году. Это связано с тем, что Земля пройдет на наименьшем от звезды расстоянии в 0,9833012 астрономических единиц.