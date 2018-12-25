Дэвид Духовны может записать совместную песню с «Ленинградом»
Актер Дэвид Духовны вскоре выступит в России со своим гастрольным туром и перед концертами он пообщался с репортерами. В ходе беседы он узнал о группе «Ленинград» и не исключил возможность записать с ними совместную песню.
Как оказалось, Духовны относительно неплохо знаком с российской музыкой: он знает, в основном, классические произведения, с большим уважением относиться к великому Чехову, считая, что лучше него никто не писал пьес. Общаясь с журналистами, герой «Секретных материалов» узнал о питерской музгруппе «Ленинград». На предложение корреспондента о записи совместного трека с рок-бандой Сергея Шнурова актер заявил следующее: «Интересная идея», а также заявил, что намерен послушать творчество группы, дабы проникнуться ее атмосферой.
Дэвид Духовны любит русскую литературу, а Антон Чехов и Федор Достоевский оказали, по словам актера, сильнейшее влияние на развитие его личности. Гастроли «Фокса Малдера» в РФ состоятся в последнем месяце зимы: 7 февраля он выступит в Москве, а на следующий день - в Санкт-Петербурге.
Как оказалось, Духовны относительно неплохо знаком с российской музыкой: он знает, в основном, классические произведения, с большим уважением относиться к великому Чехову, считая, что лучше него никто не писал пьес. Общаясь с журналистами, герой «Секретных материалов» узнал о питерской музгруппе «Ленинград». На предложение корреспондента о записи совместного трека с рок-бандой Сергея Шнурова актер заявил следующее: «Интересная идея», а также заявил, что намерен послушать творчество группы, дабы проникнуться ее атмосферой.
Дэвид Духовны любит русскую литературу, а Антон Чехов и Федор Достоевский оказали, по словам актера, сильнейшее влияние на развитие его личности. Гастроли «Фокса Малдера» в РФ состоятся в последнем месяце зимы: 7 февраля он выступит в Москве, а на следующий день - в Санкт-Петербурге.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00