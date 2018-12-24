Технику Вермахта используют для сооружения главного храма армии России
Ступени ныне сооружающегося главного храма российской армии отольют из трофейной техники Вермахта. С таким заявлением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра, руководители Минобороны желают, дабы каждый метр собора являлся символичным. Шойгу добавил, что строительство идет по плану, на сегодня рабочие закончили постройку фундамента, теперь за дело взялись дизайнеры и художники. О самом сооружении главного храма ВС РФ сообщили еще в начале осени. Минобороны обнародовало снимки презентации здания, цветом его корпуса оказался хаки. Внутри церкви появятся четыре придела, посвященные святым, признанных покровителями тех или иных видов войск.
Вермахтом назывались вооруженные силы национал-социалистической Германии в 1935-1945 годах. Немецкая армия в начале Второй мировой войны смогла с легкостью оккупировать большую часть Европы, включая такие страны, как Франция, Норвегия и Польша.
По словам министра, руководители Минобороны желают, дабы каждый метр собора являлся символичным. Шойгу добавил, что строительство идет по плану, на сегодня рабочие закончили постройку фундамента, теперь за дело взялись дизайнеры и художники. О самом сооружении главного храма ВС РФ сообщили еще в начале осени. Минобороны обнародовало снимки презентации здания, цветом его корпуса оказался хаки. Внутри церкви появятся четыре придела, посвященные святым, признанных покровителями тех или иных видов войск.
Вермахтом назывались вооруженные силы национал-социалистической Германии в 1935-1945 годах. Немецкая армия в начале Второй мировой войны смогла с легкостью оккупировать большую часть Европы, включая такие страны, как Франция, Норвегия и Польша.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:34