Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся стать родителями в 2019 году

Виталина Цымбалюк-Романовская не один раз была замечена в компании молодого российского певца Прохора Шаляпина, теперь же выяснилось, что у молодых людей роман. Пианистка готова поговорить на эту тему в привычной для нее студии Первого канала.Мнение читателей ее блога разделилось. Кто-то считает участие пары в передаче очередным пиаром, а кто-то стал их защищать. Мол, наконец-то Шаляпин и Цымбалюк-Романовская нашли свое счастье.