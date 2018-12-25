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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся стать родителями в 2019 году

Известная украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в своем блоге Instagram опубликовала видеоролик, где Андрей Малахов анонсирует новую тему программы «Прямой эфир». В сюжете пойдет речь о том, что бывшая жена Армена Джигарханяна и певец Прохор Шаляпин в 2019 году хотят стать родителями. Для этого пара прошла полное обследование в медучреждении.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся стать родителями в 2019 году

Виталина Цымбалюк-Романовская не один раз была замечена в компании молодого российского певца Прохора Шаляпина, теперь же выяснилось, что у молодых людей роман. Пианистка готова поговорить на эту тему в привычной для нее студии Первого канала.

Мнение читателей ее блога разделилось. Кто-то считает участие пары в передаче очередным пиаром, а кто-то стал их защищать. Мол, наконец-то Шаляпин и Цымбалюк-Романовская нашли свое счастье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:00

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