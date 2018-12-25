Александр Васильев показал фанатам в Instagram, как он исполняет рождественскую песню

Александр Александрович облачен в темные брюки, белую рубашку и золотой пиджак. Ролик был сделан в студии «Модного приговора». Александр Васильев принял решение поделиться с фанатами своим праздничным настроением. Под видео историк моды написал - «Merry Christmas». Пост знаменитости в течение семи часов собрал свыше 93 тысяч одобрительных лайков и свыше 1,7 комментариев. Фолловеры просто в восторге от ролика. Многие подписчики восхищаются артистическими данными Александра Александровича.Немного позже Александр Васильев поздравил всех поклонников с наступающим католическим Рождеством. Историк моды выложил в Сети ролик, который записал в Варшаве в оранжерее Королевского театра. Он пожелал своим фанатам добра, счастья и мира над головой.