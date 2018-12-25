АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Александр Васильев показал фанатам в Instagram, как он исполняет рождественскую песню

Накануне Нового года Александр Васильев отправился в Варшаву. Историк моды в своем аккаунте Instagram обнародовал видео, где поет известную рождественскую композицию «Jingle Bells».

Александр Васильев показал фанатам в Instagram, как он исполняет рождественскую песню


Александр Александрович облачен в темные брюки, белую рубашку и золотой пиджак. Ролик был сделан в студии «Модного приговора». Александр Васильев принял решение поделиться с фанатами своим праздничным настроением. Под видео историк моды написал - «Merry Christmas». Пост знаменитости в течение семи часов собрал свыше 93 тысяч одобрительных лайков и свыше 1,7 комментариев. Фолловеры просто в восторге от ролика. Многие подписчики восхищаются артистическими данными Александра Александровича.

Немного позже Александр Васильев поздравил всех поклонников с наступающим католическим Рождеством. Историк моды выложил в Сети ролик, который записал в Варшаве в оранжерее Королевского театра. Он пожелал своим фанатам добра, счастья и мира над головой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев показал фанатам в Instagram,
В Мосгордуме предложили запретить продавать
Уникальную версию спорткара Bravado Banshee из
Кети Топурия рассказала, почему развелась с мужем
Huawei создаст мощный процессор Kirin 985 для
Хакеры научились применять JavaSript для
Обновление iOS лишило многих владельцев iPhone
Lenovo выпускает беспроводные наушники Thinkplus
Режиссёр Юрий Быков страдает от депрессии и
Ким Кардашян начинает лечение от псориаза
Астрономы заявили о приближении к Земле
Бренд KIA с января по ноябрь реализовал 27 100
Флагман OnePlus 7 замечен в Сети с новой основной
В Индии алмазный магнат оплатил свадьбы и снабдил
Первую партию Lenovo Z5s распродали за минуту
Юрий Лоза обиделся на Гарика Харламова за пародию
Технику Вермахта используют для сооружения
"Бутырку" предлагают облагородить и использовать
В Помпеях археологи нашли конюшню с останками
Бывшие жёны Александра Кержакова объединились в
Селену Гомес после болезни заметили на пробежке в
Александра Черно и Иосиф Оганесян заявили, что
Поклонники Марии Максаковой удивлены её
Настасья Самбурская в Instagram высказалась о
На российском рынке начались продажи самого
Авиационный полк под Челябинском получил два
Похудевшая дочь Романа Абрамовича поделилась
Специалисты назвали 5 лучших смартфонов текущего
Ученые: Форма бокала напрямую влияет на
Анастасия Волочкова поддержала Ксению Собчак в
Просмотреть все новости