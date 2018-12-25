В Мосгордуме предложили запретить продавать детское шампанское
В Мосгордуме призвали отказаться от продажи продукта «детское шампанское». Чиновники считают, что он приучает подрастающее поколение к употреблению алкоголя.
По словам представителя московского парламента Ольги Шараповой, в праздники дети, выпивая вместе со взрослыми детское шампанское, понемногу приучаются к алкоголю и застольям. Она просит помнить, что дети быстро все впитывают психологически, что в конечном счете приводит к негативным последствиям: уже в подростковом возрасте они начинают распивать настоящий алкоголь.
Шарапова поддержала инициативу по поводу запрета продажи детского шампанского, так как реализация этого продукта несет две проблемы: ухудшение здоровья подрастающего поколения и приучение к алкоголизму. Чиновница предлагает пить детям сок, который полезнее любого газированного напитка.
По словам представителя московского парламента Ольги Шараповой, в праздники дети, выпивая вместе со взрослыми детское шампанское, понемногу приучаются к алкоголю и застольям. Она просит помнить, что дети быстро все впитывают психологически, что в конечном счете приводит к негативным последствиям: уже в подростковом возрасте они начинают распивать настоящий алкоголь.
Шарапова поддержала инициативу по поводу запрета продажи детского шампанского, так как реализация этого продукта несет две проблемы: ухудшение здоровья подрастающего поколения и приучение к алкоголизму. Чиновница предлагает пить детям сок, который полезнее любого газированного напитка.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:00