"Бутырку" предлагают облагородить и использовать для культурного досуга





Политик опроверг появившиеся слухи о предстоящем сносе здания «Бутырки» и предложил вместо этого провести реконструкцию и использовать его, как центр культурного досуга москвичей и гостей столицы. Политик привёл пример бывшей тюрьмы «Бутылка» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Здание «осовременили», открыли кафе и проводят экскурсии с посещением бывших камер для заключённых. Таким образом, и сохранили историческую памятку, и нашли возможность заработать средства на её содержание.Бутырская тюрьма была построена в 18 веке, во времена правления Екатерины ll. Спроектировал здание известный московский архитектор того времени Матвей Казаков. За прошедшие столетия в «Бутырке» побывало множество знаменитых людей, а в 1775 году в её подвале держали легендарного Емельяна Пугачёва, именем которого впоследствии назвали одну из башен тюрьмы.