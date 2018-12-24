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"Бутырку" предлагают облагородить и использовать для культурного досуга

Председатель комиссии Московской городской думы по вопросам культуры и массовых коммуникаций Евгений Герасимов предложил открыть на базе следственного изолятора «Бутырка» центр культурного досуга. Здание Бутырского следственного изолятора, имеющее историческую и архитектурную ценность, можно облагородить и использовать для экскурсий и развлечений, передаёт слова политика информагентство «Москва».

"Бутырку" предлагают облагородить и использовать для культурного досуга

Политик опроверг появившиеся слухи о предстоящем сносе здания «Бутырки» и предложил вместо этого провести реконструкцию и использовать его, как центр культурного досуга москвичей и гостей столицы. Политик привёл пример бывшей тюрьмы «Бутылка» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Здание «осовременили», открыли кафе и проводят экскурсии с посещением бывших камер для заключённых. Таким образом, и сохранили историческую памятку, и нашли возможность заработать средства на её содержание.

Бутырская тюрьма была построена в 18 веке, во времена правления Екатерины ll. Спроектировал здание известный московский архитектор того времени Матвей Казаков. За прошедшие столетия в «Бутырке» побывало множество знаменитых людей, а в 1775 году в её подвале держали легендарного Емельяна Пугачёва, именем которого впоследствии назвали одну из башен тюрьмы.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:24

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